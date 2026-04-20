Отопительный сезон в Курской области закончат 23 апреля

Министр ЖКХ и энергетики Курской области Александр Мулевин на заседании облправительства порекомендовал главам муниципалитетов закончить отопительный сезон в регионе с 23 апреля. При этом министр назвал «неблагоприятным» прогноз Гидрометцентра в Курской области на ближайшие три-пять дней. Однако, по словам господина Мулевина, если отключить отопление позже, то в мае куряне могут получить счета за него.

«Поскольку управляющие организации снимают показатели приборов учета и передают их ресурсоснабжающим организациям до 25 числа каждого месяца, съем они осуществляют 23–24 числа. Если мы продлеваем отопительный сезон более чем на 24 или 25 апреля, жители должны быть готовы, что в майской квитанции они получат счета за отопление»,— пояснил министр.

Он отметил, что жителям будет «выгоднее», если отопительный сезон завершится до 23 апреля. Господин Мулевин также добавил, что за последние шесть лет в регионе с отключением отопления «так долго не затягивали».

Главам муниципалитетов, которые решат продлить отопительный сезон, рекомендовано «провести разъяснительную работу» с населением и «быть готовыми к негативу» с его стороны. Ранее отопление в Курской области планировали отключить с 16 апреля, а до этого — с 13 апреля.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Орловской области отопительный сезон могут завершить 27 апреля. При этом губернатор Андрей Клычков уточнял, что жители уже обращались с просьбами прекратить подачу тепла.

Первым из городов Черноземья отопительный сезон завершил Воронеж — это произошло 2 апреля. Как пояснил мэр Сергей Петрин, в выходные 28 и 29 марта среднесуточная температура в областном центре поднялась до +8 °C, а по прогнозам синоптиков ожидалось дальнейшее потепление.

На следующий день, 3 апреля, подачу тепла прекратили в Белгороде. Глава города Валентин Демидов в своем Telegram-канале уточнил, что решение было принято в соответствии с нормативом: температура выше +8 °C держалась не менее пяти суток.

В Липецке окончание отопительного сезона пока откладывается. Врио главы города Светлана Бедрова сегодня отметила, что необходимые для этого погодные условия в областном центре пока не сложились.

Глава Тамбова Максим Косенков ранее отмечал, что дату отключения отопления определят во второй половине прошлой недели, однако о завершении отопительного сезона пока не сообщалось.

Егор Якимов