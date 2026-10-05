Россия может начать экспортировать лимонную кислоту с 2028 года

Россия рассчитывает полностью закрыть внутренние потребности в лимонной кислоте и начать ее экспорт в страны СНГ к 2028 году за счет выхода на полную мощность производства компаний «Органические кислоты» и «Цитрон». Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме «Биопром», проходящем в Геленджике.

Как рассказал министр, два единственных российских производителя совместно построили технологический процесс по замкнутому циклу оборота сырья с высоким уровнем очистки. Сейчас Россия импортирует 97% лимонной кислоты из Китая. «С 2028 года будет запущена вторая очередь, и мы сможем покрыть полностью все потребности нашей страны и в том числе экспортные возможности получим»,— заявил министр.

Лимонная кислота — один из популярных пищевых ингредиентов. Она применяется при производстве напитков, молочных продуктов, кондитерских изделий, хлеба. Также используется в фармацевтической и химической промышленности.

После закрытия единственного крупного российского производства в Белгороде еще в начале 2000-х годов российский рынок оказался практически на 100% зависим от поставок из Китая. ООО «Органические кислоты» контролируется структурами группы ФСК Владимира Воронина и членов его семьи (80%), а также Андреем Крушинским (20%). Компания строит завод в Тульской области, который сможет выпускать до 60 тыс. тонн лимонной кислоты в год. ООО «Цитрон» строит предприятие мощностью 10 тыс. тонн в Воронежской области. Компанию в равных долях контролируют Анатолий Гревцев и Александр Лукин, по данным СПАРК.

Как писал “Ъ”, в августе департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии начал антидемпинговое расследование в отношении лимонной кислоты из Китая. Основанием послужило заявление ООО «Органические кислоты» и «Цитрон». Его результатом может быть введение антидемпинговой пошлины в размере до 58,8% — это размер демпинговой маржи, приведенной заявителями.

На рынке отмечали, что продукция российских производителей все же может быть в два раза дороже китайской. По словам одного из собеседников “Ъ”, проекты инвесторов были запущены в период активного роста стоимости и представлялись выгодными, но сейчас цены упали, и их запуск, скорее всего, предполагает убыток.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пища для расследования».

Виктория Колганова, Геленджик