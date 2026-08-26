Пища для расследования

Евразийская экономическая комиссия начала расследование в отношении лимонной кислоты из Китая. Его результатом может быть введение антидемпинговой пошлины в размере до 58,8%. Сейчас практически вся такая продукция в Россию поставляется из КНР. К запуску в России готовятся два производства, продукция которых может оказаться заметно дороже импортной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал антидемпинговое расследование в отношении лимонной кислоты из Китая. Об этом говорится в уведомлении регулятора от 25 августа 2026 года. Основанием послужило заявление единственных производителей лимонной кислоты на территории ЕАЭС — российских ООО «Органические кислоты» и «Цитрон». В этих компаниях “Ъ” оперативно не ответили.

Лимонная кислота — один из популярных пищевых ингредиентов. Она применяется при производстве напитков, молочных продуктов, кондитерских изделий, хлеба. В природе лимонная кислота содержится в цитрусовых, в рамках промышленного производства — это продукт переработки кукурузы, сахарной свеклы.

Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна («Союзкрахмал») Олег Радин говорит, что на российском рынке лимонная кислота практически полностью импортируется. В 2023 году объем ее поставок достиг 70 тыс. тонн, 97,9% обеспечил Китай. Данные за последующие периоды не раскрывались. Но эксперт отмечает, что рынок по-прежнему практически полностью монополизирован китайскими поставщиками.

Собеседник “Ъ” на пищевом рынке говорит, что раньше часть лимонной кислоты ввозилась из Ирана. Но сейчас эти поставки приостановлены.

60–70% импортной лимонной кислоты, по словам господина Радина, идут в пищевую промышленность. Остальные объемы распределяются по другим отраслям, используются, например, при производстве бытовой химии.

Российские производители выпуск лимонной кислоты пока не ведут, а только планируют. ООО «Органические кислоты» контролируется структурами группы ФСК Владимира Воронина и членов его семьи (80%), а также Андреем Крушинским (20%). Компания строит завод в Тульской области, который сможет выпускать до 60 тыс. тонн лимонной кислоты в год. ООО «Цитрон» строит предприятие мощностью 10 тыс. тонн в Воронежской области. Компанию в равных долях контролируют Анатолий Гревцев и Александр Лукин, по данным СПАРК.

Роман Чекушов, замглавы Минпромторга, о проведении антидемпинговых расследований, 7 августа: Некоторые занижают цену для того, чтобы конкурировать с нашими производителями, а после того, как производитель прекращает производство, цены поднимаются.

После запуска производства «Цитрон» и «Органические кислоты» смогут обеспечивать весь рынок ЕАЭС, отмечали ранее в Минпромторге РФ. Господин Радин не исключает, что, готовясь к старту проектов, компании рассчитывают себестоимость, сравнивая ее с ценами китайских конкурентов. Источник “Ъ” на пищевом рынке говорит, что китайская лимонная кислота будет в два раза дешевле российской. Он объясняет, что цены на этот продукт крайне волатильны: проекты инвесторов были запущены в период активного роста стоимости и представлялись выгодными. Сейчас цены упали, и их запуск скорее всего предполагает убыток.

Результатом антидемпинговых расследований ЕЭК обычно выступает введение пошлин на зарубежную продукцию. Юрист Vegas Lex Анна Абалакова говорит, что расследование комиссии должно идти до двенадцати месяцев, а потом может быть продлено еще на шесть. Но пошлины могут быть введены уже через 60 дней после его начала. Эксперт предполагает, что их размер в итоге будет ниже 58,8% — размера демпинговой маржи, приведенной заявителями.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова говорит, что обычно размер антидемпинговой пошлины не превышает 30%, а чаще составляет около 15%. ЕЭК, по ее словам, может ввести и другие меры поддержки российского рынка: квоты на импорт или договориться о добровольном повышении импортерами цены поставки. Анна Абалакова отмечает, что формально китайский производитель будет вправе оспорить решение в суде ЕАЭС.

Госпожа Абалакова напоминает, что пошлина на китайскую лимонную кислоту в России действовала в 2015–2020 годах. Сейчас возврат к этой практике, по ее мнению, может хорошо сработать как поддержка на период запуска производства.

Производители питания относятся к перспективе новых пошлин на импортные ингредиенты прохладно. Это станет дополнительным фактором роста себестоимости, в то время как производство и так находится под давлением, объясняет один из собеседников “Ъ” на рынке. Гендиректор «Союзнапитки» Алла Андреева считает, что российских мощностей для удовлетворения потребностей индустрии напитков будет недостаточно, сейчас она зависит от импорта.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев