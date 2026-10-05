Полмиллиона пассажиров перевезли новые электрички Ижевск—Казань

Новые электропоезда на маршруте Ижевск—Казань перевезли 500 тыс. пассажиров с момента запуска в середине мая, сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миндортранса Удмуртии Фото: Миндортранса Удмуртии

Пятисоттысячным пассажиром стала Юлия Игонина из Чайковского. Ей вручили сертификат на бесплатную поездку и памятный подарок.

Новые составы серии ЭП3Д вышли на маршрут в середине мая, заменив электропоезда ЭД9М, которые обслуживали направление с 2007 года. Поезда оборудованы климат-контролем с системой обеззараживания воздуха, местами для перевозки велосипедов и багажа. В составе предусмотрены семейные вагоны с манежами и пеленальными столиками, а также вагоны с мультимедийной системой и барной зоной.

В мае жители Удмуртии выбрали для нового электропоезда название «Тюрагай» — с удмуртского языка оно переводится как «жаворонок».