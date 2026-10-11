Премьер Британии обвинил Россию во вмешательстве в референдум по «Брекситу»
11.10.2026, 19:16
Референдум по выходу Британии из Евросоюза в 2016 году был спровоцирован вмешательством со стороны российского государства. Об этом, как сообщает Financial Times, заявил британский премьер-министр Энди Бернем.
«Приходя на Даунинг-стрит, я задал вопрос, вмешивалась ли в референдум 2016 года Россия. И я получил четкий ответ, что да, вмешивалась»,— цитирует газета выступление премьер-министра в одном из политических подкастов.
FT напоминает, что Энди Бернем — давний противник «Брексита». На недавней конференции лейбористов он заявил, что соглашение по «Брекситу» вредит Британии, и пообещал провести общенациональное обсуждение «вариантов» развития отношений Соединенного Королевства и ЕС накануне намеченного на ноябрь саммита Британия—ЕС.