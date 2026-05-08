На маршруте Ижевск—Казань пустят современные электропоезда

На железнодорожном маршруте Ижевск—Казань начнут курсировать два новых электропоезда серии «ЭП3Д» с барной зоной и вагонами для семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса Удмуртии. Новые поезда выйдут на маршрут в середине мая.

Новые вагоны заменят морально устаревшие электрички «ЭД9М», обслуживающие маршрут с 2007 года. Новые электропоезда оборудованы крэш-системой безопасности и автоматической системой передач. В салоне поезда установлена система климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Головные вагоны электропоездов оформлены с использованием национальных символов Удмуртии.

В вагонах для семей с детьми установлены манежи и пеленальные столики. Также в составе есть вагоны с мультимедийной системой и барной зоной с холодильной установкой, местом для кулера или кофемашины. В каждом вагоне оборудованы столики между сиденьями, места для хранения багажа и перевозки велосипедов.

Электропоезд «ЭПЗД» (пригородный, 3-й тип, демиховский) серийно производят с 2016 года на Демиховском машиностроительном заводе. Конструкционная скорость состава — 120 км/ч. В составе может быть от четырех до девяти вагонов. Нормативный срок службы 40 лет.