Жители Удмуртии определили название для нового электропоезда Ижевск—Казань

Новый электропоезд на маршруте Ижевск—Казань получит имя «Тюрагай», что в переводе с удмуртского означает «жаворонок». Этот вариант победил в 10-дневном голосовании на портале «Госуслуги» с большим отрывом, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Среди других вариантов были «Тылобурдо» (птица) и «Тури» (журавль). Символизм названия объясняют просто: жаворонок — ранняя пташка, а электричка в Казань отправляется рано утром — в 7:14. Кроме того, у птицы длинные, широкие и острые крылья, которые позволяют быстро лететь. Поезд преодолевает расстояние между городами за 5,5 часов. Головные вагоны электрички уже оформили в удмуртской национальной символике.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов пообещал обратиться в РЖД, чтобы новое имя появилось на борту поезда. «Российские железные дороги уже подарили стране скоростные "Ласточку", "Сапсана", "Иволгу" и "Орлана". И теперь к этой компании присоединится наш "Тюрагай"», — сказал господин Таранов.

Напомним, новые шестивагонные электрички, произведенные в России, запустили в середине мая. Они пришли на замену устаревшим составам, которые курсировали с 2007 года. Внутри — мягкие кресла, увеличенные багажные полки, мультимедиа, климат-контроль, видеонаблюдение, манеж для малышей, барная зона, кофемашина, холодильник. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные подъемники.

Всего приобретено два состава серии «ЭПЗД». По словам председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова, ежегодно на электричке передвигаются более 2 млн пассажиров.