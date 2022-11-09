В Краснодаре и Кемерово мэров изберут через конкурс

9 ноября в гордуме Краснодара пройдут выборы нового главы города, а на следующий день аналогичное голосование состоится в горсовете Кемерово.

В столице Кубани на пост градоначальника претендовали 14 человек, однако по результатам конкурсного отбора в финал прошли только пять. Это вице-губернатор края по вопросам строительства Евгений Наумов, депутат гордумы Павел Попов («Единая Россия»), предприниматели Ахмед Бесленей и Геннадий Потапов, а также безработный Николай Павелко. Фаворитом является господин Наумов, которого ранее публично поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Напомним, предыдущий мэр Краснодара Андрей Алексеенко ушел в отставку 19 августа в связи с переходом на должность главы правительства Харьковской области (на тот момент ее часть была подконтрольна российским военным, которые позже отступили с этих территорий).

В столице Кузбасса в финал прошли все восемь кандидатов, подавших заявки на участие в выборах. Их имена в конкурсной комиссии пока не раскрывают, однако в пресс-службе горсовета “Ъ” сообщили, что среди кандидатов есть два депутата городского парламента — единороссы Максим Неволин и Алексей Помошников. В кемеровском отделении «Единой России» при этом уточнили, что формально от партии выдвинут другой кандидат — временно исполняющий обязанности мэра Кемерово Дмитрий Анисимов. Также известно, что в выборах будет участвовать директор школы №52 Александр Смирнов. Напомним, прежний глава города Илья Середюк в конце сентября занял должность председателя правительства Кузбасса.

Анна Перова, Краснодар; Игорь Лавренков, Кемерово