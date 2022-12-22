Глава Краснодара Евгений Наумов занял 18-е место в национальном рейтинге мэров 2022 года

Глава Краснодара Евгений Наумов занял 18-ю позицию в национальном рейтинге мэров 2022 года. Список опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Исследование было проведено при участии Финансового университета при правительстве РФ с помощью анкетирования экспертов и граждан различных категорий. Список включает глав 88 российских городов.

Евгений Наумов возглавил администрацию Краснодара в ноябре 2022 года. После отставки Евгения Первышова в 2021 году господин Наумов исполнял обязанности главы города. До этого он занимал пост замглавы Краснодарского края по вопросам строительной сферы.

«Думаю, в будущем будет интересно следить за работой недавно избранного мэра Краснодара Евгения Наумова, который обещает активно участвовать в национальных проектах, федеральных краевых программах»,— отметил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».

Глава Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в списке, мэр Севастополя Михаил Развожаев — 29-е, руководитель администрации Майкопа Геннадий Митрофанов — 75-е.

Анастасия Донскова

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