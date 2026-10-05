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Мэр Краснодара Наумов прокомментировал свою отставку

В Краснодаре покинул свой пост глава города Евгений Наумов, работавший в этой должности с 2022 года. Он обратился к жителям в своем Telegram-канале и поблагодарил их за поддержку, не объяснив при этом причины досрочной отставки. Градоначальник ограничился заявлением о том, что «жизнь — это движение и надо двигаться дальше».

Евгений Наумов

Евгений Наумов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Евгений Наумов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Спасибо вам, дорогие краснодарцы, за поддержку и за справедливую критику»,— написал чиновник. Он пожелал «всем здоровья, мирного неба и ставить большие цели».

Об уходе главы Краснодара с должности стало известно утром 5 октября, когда Евгений Наумов собрал сотрудников мэрии и попрощался с ними. После этого в Telegram-канале депутата гордумы Александра Сафронова появилась информация о том, что депутаты приняли отставку мэра.

Евгений Наумов занимал пост главы Краснодара с ноября 2022 года, его предыдущая карьера проходила на муниципальной и государственной службе. Ранее он занимал должности вице-мэра Краснодара и заместителя главы Краснодарского края по вопросам строительства.

Анна Перова, Краснодар

Чем известен бывший мэр Краснодара Евгений Наумов

Чем известен бывший мэр Краснодара Евгений Наумов

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