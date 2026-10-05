В ЦБ ожидают снижения прироста ВВП в 2026 году

По итогам 2026 года прирост ВВП России ожидается «чуть меньше», чем годом ранее, заявил зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин. Конкретный показатель он не назвал.

По словам зампреда ЦБ, экономика России уже третий год находится в состоянии полной занятости, что сказывается на темпах ее роста. Господин Заботкин назвал это одной из причин снижения прироста ВВП. Второй причиной он считает «временное выбытие производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, которое произошло в последние месяцы».

«Прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего»,— сказал Алексей Заботкин на слушаниях в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

ЦБ в сентябре ухудшил оценки экономики в новом консенсус-прогнозе. В частности, прогноз роста ВВП на 2027 год был снижен с 1,3% до 1,2%. Минэкономики в этом году ожидает роста ВВП на 0,6%, а затем его постепенного ускорения — с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м.

Подробности — в материале «Ъ» «Меньше роста, больше инфляции».