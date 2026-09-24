Минэкономики представило проект макропрогноза на 2027–2029 годы

Глава Минэкономики Максим Решетников на заседании правительства представил проект прогноза социально-экономического развития на 2027–2029 годы. В этом году ведомство ожидает роста ВВП на 0,6%, а затем его постепенного ускорения — с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м.

Источниками роста, по словам министра, станут потребление, инвестиции и чистый экспорт. Так, в этом году Минэкономики ожидает роста потребительского спроса на 4,1%. Реальные денежные доходы в 2026 году вырастут на 0,8%, а в 2027-м — на 1,5%. Инфляция, по словам министра, на конец этого года составит 6,8%. К концу следующего года ожидается ее снижение до целевых 4%.

Цена на нефть Brent, сообщил Максим Решетников, в 2027 году заложена на уровне $73 за баррель со снижением до $66 к 2029 году. Таким образом, отметим, ценовой прогноз был повышен — весной Минэкономики ожидало $65 за баррель в 2027 году и $61 в 2029-м. По словам министра, при оценке внешних условий Минэкономики учитывало, что фьючерсные котировки на этот период, которые сейчас существенно выше, волатильны и во многом отражают текущую ситуацию вокруг Аравийского полуострова. Прогноз цен на нефть марки Urals также повышен, но скромнее: в 2027 году ожидается $53 за баррель, в 2029-м — $51 (против прежней оценки $50 на всю трехлетку). Это, добавил Максим Решетников, ненамного выше цены отсечения $50 за баррель, установленной с 2027 года.

Среднегодовой курс доллара в этом году Минэкономики оценивает в 79,5 руб./$ — за счет более крепкого рубля во втором и третьем кварталах оценка снижена (в прежней версии прогноза закладывалось 81,5 руб.). На 2027–2029 годы, по словам Максима Решетникова, сохраняется прогноз постепенного ослабления рубля.

Отдел экономики