В Кремле не стали комментировать выборы в Бразилии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию кандидата в президенты Бразилии Флавиу Болсонару. Кремль призвал дождаться результатов выборов в Бразилии.
Во время брифинга пресс-секретаря попросили прокомментировать экспертное мнение о том, что господин Болсонару больше тяготеет к США, чем к странам БРИКС. «Выборы продолжаются, выборный процесс в Бразилии не закончен. Давайте дождемся результатов и потом уже будем давать оценку»,— ответил господин Песков.
4 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы, в них участвовали 12 кандидатов. Во второй тур прошли действующий президент Луис Инасио Лула да Силва и правый популист Флавиу Болсонару, сын Жаира Болсонару, который был президентом Бразилии в 2019–2023 годы. После обработки почти 99% бюллетеней господин Болсонару набрал 47,28%, его соперник — 44,87%. Второй тур пройдет 25 октября.
Подробности — в материале «Ъ» «Плебисцит на выбывание».
Позиция Бразилии по отношению к БРИКС имеет для России не только дипломатическое, но и практическое значение. Китай, партнер Бразилии по объединению, обеспечивает около 30% ее экспорта, а Россия поставляет стране критически важные удобрения, поэтому внешнеполитический курс Бразилии ограничен торговыми связями и потребностями ее экономики.
Из-за этого переход к более тесной ориентации на США не сводится к простой смене политических симпатий. Для семьи Болсонару, которая позиционирует себя защитницей аграриев, открытый конфликт с БРИКС означал бы серьезные экономические и политические издержки; поэтому ее внешнеполитическая позиция предполагает балансирование между партнерами.