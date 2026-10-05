В Кремле не стали комментировать выборы в Бразилии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию кандидата в президенты Бразилии Флавиу Болсонару. Кремль призвал дождаться результатов выборов в Бразилии.

Во время брифинга пресс-секретаря попросили прокомментировать экспертное мнение о том, что господин Болсонару больше тяготеет к США, чем к странам БРИКС. «Выборы продолжаются, выборный процесс в Бразилии не закончен. Давайте дождемся результатов и потом уже будем давать оценку»,— ответил господин Песков.

4 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы, в них участвовали 12 кандидатов. Во второй тур прошли действующий президент Луис Инасио Лула да Силва и правый популист Флавиу Болсонару, сын Жаира Болсонару, который был президентом Бразилии в 2019–2023 годы. После обработки почти 99% бюллетеней господин Болсонару набрал 47,28%, его соперник — 44,87%. Второй тур пройдет 25 октября.

Подробности — в материале «Ъ» «Плебисцит на выбывание».