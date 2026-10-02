Плебисцит на выбывание

В Бразилии 4 октября состоятся президентские выборы. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва столкнется в выборной схватке с правым популистом Флавиу Болсонару, который, судя по данным свежих социологических опросов, идет почти вровень с нынешним главой государства. Это значит, что почти наверняка страну ждет второй тур. Он запланирован на 25 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

По данным института Parana Pesquisas, в настоящее время разрыв между двумя кандидатами находится на уровне статистической погрешности, и прогнозировать исход выборов невозможно. По мнению некоторых наблюдателей, предстоящие выборы, по сути, являются референдумом о том, готово ли общество к возвращению к политике прежнего президента Жаира Болсонару. Ведущие бразильские политологи, в частности эксперты Фонда Жетулиу Варгаса и социологического центра Quaest, определяют эту кампанию как референдум о доверии не институтам, а «болсонаризму» как политическому феномену.

Действующий президент Лула да Силва представляет левоцентристскую Партию трудящихся, а его политика предполагает опору на Глобальный Юг и противодействие «идеологическому атлантизму». Доктрина внешней политики президента основывается на так называемой концепции «Автономия через диверсификацию», которая была сформулирована политологами Тульо Виджевани и Габриэлем Сепалуни. Ее суть в том, что Бразилия сохраняет свою автономию не путем изоляции или конфронтации, а за счет максимального расширения круга своих партнеров. Поэтому при действующем президенте страна избегает жесткой привязки к какому-либо центру силы, а диверсифицирует свои экономические и политические связи.

Президент Лула да Силва активно сотрудничал с администрацией США по таким вопросам, как климат, сохранение Амазонии, защита демократических институтов, но всегда категорически отказывался следовать в фарватере американской политики.

Например, он отверг поставки вооружений на Украину, критиковал односторонние санкции США, а изоляцию Кубы и Венесуэлы называл анахронизмом. Он также неоднократно ставил под сомнение доминирование доллара в мировой экономике, что вызывало достаточно серьезное раздражение в США.

В то же время Лула да Силва, похоже, считает своим главным геополитическим инструментом БРИКС. «Мир гораздо сложнее менталитета холодной войны, который некоторые пытаются возродить. Вместо того чтобы следовать логике конкуренции, навязывающей автоматическое блоковое присоединение и сеющей недоверие, мы должны укреплять наше сотрудничество. БРИКС утвердился как влиятельная сила и главный двигатель глобальной многополярности»,— говорил он на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в 2023 году.

Соперник Лулы да Силвы на выборах Флавиу Болсонару, наоборот, сторонник сближения с США, скептически относящийся к идее многополярности.

И в этом он оказался сыном своего отца, Жаира Болсонару, который с 2019 по 2023 год был президентом Бразилии. В 2023 году Высший избирательный суд запретил ему избираться до 2030 года из-за предъявленных обвинений в злоупотреблении властью, попытки госпереворота в январе 2023 года, подделки ковидных сертификатов и контрабанды бриллиантов из Саудовской Аравии. До сих пор в отношении старшего Болсонару ведутся уголовные дела, однако его сын баллотировался вместо отца и занимает те же позиции.

Семья Болсонару исповедует евангелистическое течение христианства и фактически выступает фронтменом неопятидесятнического движения в католической Бразилии. Формально Жаир Болсонару остается католиком, так как, видимо, это важно для удержания консервативного католического юга Бразилии, но в 2016 году ради правого электората он прошел обряд крещения в реке Иордан. Крестил его пастор Эвералду, один из лидеров классического движения неопятидесятников из церкви «Ассамблея Бога».

Сегодня же ключевые спонсоры и медиаресурсы семьи Болсонару — это именно бразильские протестантские церкви и сочувствующие им спонсоры. Если в 1980-х годах евангелистов в Бразилии было меньше 7%, то теперь это фактически треть населения (около 30%), и некоторые исследователи полагают, что после 2030 года протестанты могут обогнать по численности католиков.

Именно на религиозной почве семья Болсонару смогла построить прочный мост с консервативной Америкой: они мыслят теми же категориями, что и религиозные правые избиратели президента США Дональда Трампа. Еще в 2019 году Жаир Болсонару заявлял в Белом доме после встречи с главой Белого дома: «Бразилия и США стоят плечом к плечу в защите свободы, уважении к традиционной семье, в страхе перед Богом-создателем, против гендерной идеологии, политкорректности и фейковых новостей».

Схожую риторику в своей предвыборной кампании использует и Флавиу Болсонару. Он ранее прямо заявлял, что семья Болсонару не сдаст своих позиций, несмотря на судебный запрет баллотироваться его отцу. Помимо упора на традиционные ценности, он выступает за легализацию применения силы полицией в отношении наркоторговцев без оглядки на правозащитников, снижение налогов, свободу агросектора и ограничение полномочий Верховного суда.

Что же касается внешней политики, то Флавиу Болсонару продвигает антиглобалистскую и в то же время консервативную проамериканскую линию, зеркально противоположную позиции президента Лулы да Силвы.

«Бразилия не должна отворачиваться от своего главного исторического союзника и крупнейшего западного рынка ради сомнительных геополитических авантюр. Наше стратегическое место — рядом с США и западным свободным миром. Альянс Бразилиа и Вашингтона — это естественный баланс сил в Западном полушарии против экспансии тоталитарных режимов»,— заявлял Флавиу Болсонару .

Однако в том, что касается внешней политики, и особенно торговли, у Болсонару-младшего несколько связаны руки: он вынужден балансировать из-за торговых связей, жизненно важных для страны. Представители правого лагеря Бразилии часто критикуют БРИКС, называя его «антизападным клубом диктатур» и даже «троянским конем коммунистического Китая». Однако на деле на Китай, партнера Бразилии по БРИКС, приходится около 30% всего бразильского экспорта, в частности сои, говядины и железной руды. А другой партнер по БРИКС — Россия — поставляет в Бразилию критически важные удобрения. И при таком раскладе ссориться с БРИКС означает фактическое самоубийство, особенно для семьи Болсонару, которая позиционирует себя защитницей аграриев.

«В случае победы Болсонару в политике Бразилии может утвердиться проамериканский вектор»,— отметила в беседе с “Ъ” профессор МГИМО Людмила Окунева, но добавила, что даже в этом случае Бразилия из БРИКС не выйдет.

Ксения Байгарова