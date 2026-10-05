Волгоградке отменили штраф за жалобу Бастрыкину на проблемы с бензином

Волгоградский областной суд 5 октября отменил штраф в 10 тыс. руб. активистке Наталье Оглоблиной по делу о несогласованной публичной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Об этом сообщил юрист Иван Иванов.

Напомним, 16 июля полицейские задержали пятерых волгоградцев на ул. Рокоссовского в облцентре во время записи обращения к главе СКР Александру Бастрыкину. Жители собирались рассказать о проблемах с топливом в регионе. Съемку прервали сотрудники полиции, посчитав, что собравшиеся нарушают закон о митингах. Активистов задержали, но затем отпустили. Однако в начале сентября общественники попали под суд и получили штрафы.

Алексея Севастьянова, Марину Архипову, Наталью Оглоблину и Татьяну Сметанко оштрафовали на 10 тыс. рублей, Наталью Кузьмину — на 20 тыс. Господина Севастьянова также арестовали на пять суток по ст. 19.3 КоАП РФ за якобы отказ проехать в отдел и сопротивление полицейским.

Нина Шевченко