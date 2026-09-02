Волгоградский суд оштрафовал общественницу за обращение к Бастрыкину на улице

Центральный районный суд Волгограда признал активистку Наталью Кузьмину виновной в организации несанкционированного массового мероприятия и назначил штраф в 20 тыс. руб (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

16 июля общественница и еще несколько активистов планировали записать видеообращение к председателю СК Александру Бастрыкину на парковке у магазина «Магнит» на ул. Рокоссовского. В нем они собирались рассказать о проблемах с топливом в регионе.

Съемку прервали сотрудники полиции, посчитав, что собравшиеся нарушают закон о митингах. Активистов задержали, но затем отпустили, сообщил V1.RU. Однако утром 2 сентября Наталью Кузьмину вновь задержали — на этот раз у школы в центре города — и доставили в суд.

В суде госпожа Кузьмина объяснила, что планировала лишь личное обращение к главе СКР как мать-одиночка, столкнувшаяся с проблемами при покупке топлива. Она заявила, что ей, как матери четырех детей, трудно стоять в ночных очередях на АЗС, пишет издание.

В объединенной пресс-службе судов отметили, что суд не подтвердил доводы о личном характере видео. В качестве доказательств приведены открытые призывы в соцсетях «приходить всем», адресованные неопределенному кругу лиц, а также факт массового скопления граждан. Суд указал, что для записи обращения не требуется одновременное присутствие группы людей в общественном месте. Наталья Кузьмина намерена обжаловать штраф.

Нина Шевченко