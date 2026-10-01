Автостраховка не вывезла цены

В третьем квартале 2026-го средняя стоимость полиса возросла на 30% и составила 7,9 тыс. руб., сообщили “Ъ FM” аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Среди регионов с наиболее высокой стоимостью автогражданки — Новосибирская область. Там полис стоит почти 13 тыс. руб. В Свердловской области оформить договор дешевле всего — в среднем 7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Стоимость полиса зависит не только от стажа и стиля вождения, но и от распространенности мошеннических схем в регионе, отмечает пресс-секретарь страховой компании «Согласие» Дмитрий Черкасов:

«Рост цен на ОСАГО связан с двумя основными причинами. Первая — подорожание запчастей и ремонта. Восстановить машину после аварии стало дороже из-за инфляции, логистики и курсовых разниц. Вторая — общий уровень аварийности на дорогах. При этом рост стоимости полиса коснется в первую очередь начинающих водителей и тех, кто часто попадает в ДТП. Для них страховка будет дороже, потому что цена отражает реальный риск: чем аккуратнее человек водит и чем дольше у него безаварийный стаж, тем дешевле ему обойдется полис.

Отдельная история — убыточные регионы. Расширение тарифного коридора дало страховщикам возможность точнее оценивать риски на разных территориях. Здесь важную роль играет наша служба безопасности: мошенники напрямую влияют на стоимость ОСАГО, их схемы увеличивают убыточность, а значит, в итоге отражаются на цене полиса для всех добросовестных водителей. Что касается перспектив, динамика цен будет определяться прежде всего продолжающимся ростом стоимости запчастей и ремонта, а также дальнейшим совершенствованием системы индивидуальной оценки рисков».

По данным аналитиков «Сравни», автовладельцы стали чаще страховать дополнительные риски, которые не покрывает обязательный полис, — за последние три месяца спрос на мини-КАСКО вырос в 2,5 раза. Чаще всего водители выбирают защиту от ДТП с виновником без ОСАГО, а также на случай недостаточной выплаты.

По данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии 2026 года средний размер возмещения увеличился почти на 10% по сравнению с 2025 годом — до 122 тыс. 709 руб. Отремонтировать машину после ДТП в рамках выплат по ОСАГО почти нереально, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Полисы дорожают быстро, и люди это чувствуют. В связи с этим многие водители и отказываются от покупки полисов ОСАГО. Выплат не хватает, потому что в реальной жизни стоимость запчастей намного выше, чем в справочниках РСА. Об этом начинают бить в колокол даже сами страховые компании. Недавно "Росгосстрах" по этому поводу выпустил целый релиз. Поэтому мы уверены, что систему надо полностью переписывать с нуля, делать это на принципах ориентированности на водителя. А она начинается с реальных цен на запчасти и действительных сроков ремонта.

Я на 100% уверен, что при росте тарифов в два раза количество тех, кто откажется от полисов, вырастет очень значительно. Причина предельно проста: люди и так не вывозят подорожавшую стоимость владения автомобилем, а здесь еще и ОСАГО в два раза дороже. На самом деле страховые компании сейчас активнейшим образом лоббируют повышение тарифов прежде всего за счет увеличения лимитов по жизни и здоровью. По ним проходит ничтожное количество выплат, это далеко не самый популярный риск. На выплату стоимость полиса никак не влияет, а денег соберет многие миллиарды рублей».

Сейчас максимальный лимит ОСАГО «по железу» составляет 400 тыс. руб. Выплата зависит от способа оформления ДТП и коэффициента износа автомобиля.

Юлия Савина