В октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи (на фото справа) и третьей защиты чемпионского титула объявил о том, что это был его последний бой в UFC. Он объяснил это тем, что ему нужно заботиться о матери: за четыре месяца до боя умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап