Джейк Пол предложил Хабибу Нурмагомедову вернуться в ММА за $200 млн
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения американского боксера и блогера Джейка Пола вернуться в смешанные единоборства (MMA) за $200 млн. Видео с разговором опубликовано на YouTube-канале инфлюенсера.
Нурмагомедов и Пол общались на эту тему в июле на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в Нью-Йорке, на котором двоюродный брат россиянина Усман Нурмагомедов защитил титул в легком весе. За день до состязаний PFL и промоушен Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP) объявили о слиянии. Блогер заявил, что выступление Хабиба Нурмагомедова на турнирах под эгидой MVP «изменило бы MMA».
Боец сказал, что не видит смысла в возвращении, поскольку ему «нечего доказывать». «Соперника нет, есть только деньги. Меня это не мотивирует»,— подчеркнул 38-летний спортсмен.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи. На счету россиянина 29 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. Он трижды защищал титул UFC. В 2022 году боец был введен в Зал славы UFC.