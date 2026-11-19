Трамп: МУС вышел из-под контроля
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Международный уголовный суд (МУС) вышел из-под контроля.
«Еще одна область потенциального сотрудничества между нашими странами — это найти пути защиты суверенитета наших наций от неуправляемых глобалистских организаций, таких как Международный уголовный суд»,— сказал господин Трамп на открытой части переговоров. Американский президент предложил коллегам из России и Китая обсудить этот вопрос.
Переговоры глав трех государств проходят на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это первая встреча сторон в таком составе. Перед трехсторонним саммитом Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом, после чего тот пообщался с Си Цзиньпином.