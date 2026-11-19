Переговоры глав трех государств проходят на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это первая встреча сторон в таком составе. Перед трехсторонним саммитом Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом, после чего тот пообщался с Си Цзиньпином.