The Atlantic: Трамп согласился ослабить санкции против России

Президент США Дональд Трамп согласился ослабить санкции против России в обмен на освобождение заключенных, сообщает The Atlantic. Механизм предложил посланник американского президента в Восточной Европе Джон Коул, заключивший аналогичную сделку с властями Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По сведениям издания, предложение посланника возникло после его встречи с российским журналистом Дмитрием Муратовым (объявлен в РФ иноагентом). Стороны обсудили создание механизма, аналогичного сделке между Вашингтоном и Минском. Господин Коул уже составил список американцев, содержащихся в тюрьмах России, а господин Муратов (объявлен в РФ иноагентом) — осужденных россиян, которые выступали против боевых действий России на Украине.

Параллельно с переговорами об освобождении заключенных Вашингтон планирует обсуждать с Москвой торговые и деловые вопросы. Они могут касаться нефти, дизтоплива и редкоземельных минералов. Как отмечает The Atlantic, вчера Белый дом выдвинул кандидатуру Джона Коула на должность спецпосланника президента по делам заложников. Теперь ее должен утвердить Сенат. Комментируя решение, в Белом доме заявили, что «привержены конструктивной роли» в прекращении украинского конфликта.

Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в обмен на освобождение заключенных. В середине сентября Минск согласился освободить 25 заключенных в обмен на снятие санкций с двух белорусских компаний, включая производителя калийных удобрений «Беллесбумпром». Дональд Трамп вскоре анонсировал сделку с Белоруссией по закупке удобрений. В переговорах по сделке, по сведениям The Atlantic, участвовали российские представители. Россия ранее уже освобождала заключенных оппозиционеров в рамках обмена с Западом. Крупнейший из них состоялся в августе 2024 года, в нем участвовали 26 человек.