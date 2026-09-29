The Atlantic: Трамп согласился ослабить санкции против России
Президент США Дональд Трамп согласился ослабить санкции против России в обмен на освобождение заключенных, сообщает The Atlantic. Механизм предложил посланник американского президента в Восточной Европе Джон Коул, заключивший аналогичную сделку с властями Белоруссии.
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По сведениям издания, предложение посланника возникло после его встречи с российским журналистом Дмитрием Муратовым (объявлен в РФ иноагентом). Стороны обсудили создание механизма, аналогичного сделке между Вашингтоном и Минском. Господин Коул уже составил список американцев, содержащихся в тюрьмах России, а господин Муратов (объявлен в РФ иноагентом) — осужденных россиян, которые выступали против боевых действий России на Украине.
Параллельно с переговорами об освобождении заключенных Вашингтон планирует обсуждать с Москвой торговые и деловые вопросы. Они могут касаться нефти, дизтоплива и редкоземельных минералов. Как отмечает The Atlantic, вчера Белый дом выдвинул кандидатуру Джона Коула на должность спецпосланника президента по делам заложников. Теперь ее должен утвердить Сенат. Комментируя решение, в Белом доме заявили, что «привержены конструктивной роли» в прекращении украинского конфликта.
Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в обмен на освобождение заключенных. В середине сентября Минск согласился освободить 25 заключенных в обмен на снятие санкций с двух белорусских компаний, включая производителя калийных удобрений «Беллесбумпром». Дональд Трамп вскоре анонсировал сделку с Белоруссией по закупке удобрений. В переговорах по сделке, по сведениям The Atlantic, участвовали российские представители. Россия ранее уже освобождала заключенных оппозиционеров в рамках обмена с Западом. Крупнейший из них состоялся в августе 2024 года, в нем участвовали 26 человек.
В белорусском случае обмен санкционных уступок на освобождение заключенных строился поэтапно. В сентябре 2025 года освобождение 52 человек сопровождалось снятием санкций с авиакомпании «Белавиа». Позднее, после освобождения 250 человек, США обещали вывести из-под рестрикций ключевые белорусские банки, Министерство финансов, а также компании «Беларуськалий» и Белорусскую калийную компанию. Предметом уступки были конкретные компании и финансовые структуры в обмен на определенный объем освобождений.
Экономический эффект такого смягчения ограничен санкциями других участников: пока Европейский союз сохраняет запрет на транзит белорусских калийных удобрений через Литву, прежние объемы экспорта быстро не восстановятся. Освобождение заключенных также само по себе не означает прекращения политических репрессий или изменения внешнеполитического курса Белоруссии.