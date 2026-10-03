Зарубежные СМИ: Что известно о пилоте, устроившем теракт на борту Flydubai?

Инцидент на борту самолета Flydubai признан попыткой теракта. Об этом сообщил генпрокурор Объединенных Арабских Эмиратов Хамад Сейф аш-Шамси, где расследуют инцидент. В среду, 30 сентября, пассажирский Boeing, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате. В кабине завязалась драка: второй пилот нанес капитану воздушного судна Смиту Маччхару удар аварийным топором и пытался перехватить управление, передает информационное агентство Emirates. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

Несмотря на то, что у капитана было ножевое ранение, он смог открыть дверь из кабины. Спас лайнер один из пассажиров — сантехник по профессии: вывел самолет из пике, а потом передал штурвал другим пилотам, которые были в салоне. Тем временем иностранные СМИ устанавливают личность нападавшего. Им мог быть 29-летний гражданин Омана Хаммам аль-Хаммами, сообщает саудовский телеканал Al Arabiya. Его отец был оманцем, а мать — сирийкой.

Собеседники ABC News рассказали, что в 2024 году мужчина работал стажером второго пилота в авиакомпании Oman Air. После того как руководство обнаружило у него «материалы экстремистской направленности», он был отстранен от летной практики.

В его аккаунте на LinkedIn CNN обнаружила отсылки к одному из лидеров «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) и фотографию террориста-смертника, а также видео, на которых засняты самолеты израильских компаний, и стих, призывающий «отказаться от унижения, не бояться смерти и защищать свое достоинство». Судя по профилю в соцсети X, мужчина был глубоко религиозным женоненавистником, передает CNN. Оба профиля теперь удалены.

Подозреваемому разрешили остаться в оманской авиакомпании на административной должности. Однако, несмотря на запрет полетов, позже Fly Dubai приняла его на работу пилотом, пишет Wall Street Journal.

Там он, по данным CNN, проработал всего восемь месяцев. Сообщается, что он сотрудничает с властями ОАЭ, которые расследуют инцидент. Израильские спецслужбы предполагают, что пилот действовал в одиночку.