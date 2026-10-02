Нетаньяху: совершивший нападение на рейс Flydubai просил о смерти
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, по данным следствия, мужчина, пытавшийся захватить управление рейсом Flydubai, подвергся «исламистской радикальной обработке». По словам главы правительства, после того как пассажиры и экипаж скрутили нападавшего, он выкрикивал просьбы убить его.
Нетаньяху добавил, что злоумышленник — гражданин Омана — с большой вероятностью намеревался разбить самолет. «И учитывая количество пассажиров на борту, а также то, о чем я только что сказал — исламистские тенденции и радикализация, обнаруженные в его прошлом — я думаю... это дает нам вполне четкое представление»,— заявил израильский премьер в интервью Fox News.
30 сентября второй пилот самолета авиакомпании Flydubai ударил ножом командира экипажа и попытался устроить крушение. Пассажиры смогли обезвредить нападавшего. Власти Израиля квалифицировали произошедшее на борту как попытку теракта.
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Квалификация инцидента связана с угрозой управлению самолетом: после потасовки запасной экипаж взял управление на себя, тогда как мотивы участников авиакомпания Flydubai пока не раскрывает и расследование продолжается. Поэтому в материалах дела речь идет не только о нападении на командира, но и о возможной попытке привести самолет к катастрофе.
Версия о террористическом характере произошедшего пока не дает ответа на вопрос о том, действовал ли второй пилот один или представлял какую-либо организацию. По словам Биньямина Нетаньяху, Израиль еще должен установить мотивы; на этом этапе делать вывод о форме возможной связи с террористической организацией преждевременно.
В изложенной премьер-министром версии, выбор рейса из ОАЭ в Израиль мог быть связан с тем, что большинство пассажиров были гражданами Израиля, а эмиратская авиакомпания стала объектом намеренного выбора. Это объяснение относится к версии властей о замысле нападения, а не к окончательно установленным мотивам.