Нетаньяху: совершивший нападение на рейс Flydubai просил о смерти

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, по данным следствия, мужчина, пытавшийся захватить управление рейсом Flydubai, подвергся «исламистской радикальной обработке». По словам главы правительства, после того как пассажиры и экипаж скрутили нападавшего, он выкрикивал просьбы убить его.

Нетаньяху добавил, что злоумышленник — гражданин Омана — с большой вероятностью намеревался разбить самолет. «И учитывая количество пассажиров на борту, а также то, о чем я только что сказал — исламистские тенденции и радикализация, обнаруженные в его прошлом — я думаю... это дает нам вполне четкое представление»,— заявил израильский премьер в интервью Fox News.

30 сентября второй пилот самолета авиакомпании Flydubai ударил ножом командира экипажа и попытался устроить крушение. Пассажиры смогли обезвредить нападавшего. Власти Израиля квалифицировали произошедшее на борту как попытку теракта.

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