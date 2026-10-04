Германия пообещала Украине €1 млрд на военную помощь
Мерц: ФРГ направит Украине €1 млрд на военную помощь и €350 млн на энергетику
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал новый пакет финансовой поддержки Украины. Берлин обещает направить €1 млрд на военные нужды Киева и еще €350 млн на восстановление энергетического сектора.
Об этом немецкий канцлер сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Фридрих Мерц уточнил, что средства пойдут на закупку дальнобойного оружия, беспилотников и «спутниковых технологий». Страны также подписали дополнительные соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и совместного производства БПЛА.
Германия, по словам Фридриха Мерца, рассчитывает, что такие инвестиции окупятся и для нее самой. «Немецкие и украинские компании создают высокотехнологичные совместные предприятия. Мы также получим еще большую выгоду от украинского опыта в области защиты от беспилотников»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по tagesschau).
В начале сентября Владимир Путин заявил, что российская армия получила приказ наносить массированные удары по энергетике Украины. По данным Bloomberg, европейские страны начали тайно поставлять Киеву «запчасти для электростанций и отопительное оборудование» перед началом зимы. Высокопоставленный дипломат из ЕС в разговоре с агентством допустил, что стране грозит военное поражение, если она не сможет успешно справиться с холодами.
Подробнее — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц уехал от одних проблем и приехал к другим».
Военная часть пакета может реализовываться не только через закупку готовых систем, но и через промышленную кооперацию. В мае 2025 года Германия договорилась о закупках украинских дальнобойных вооружений без ограничений по дальности, а отдельный план предусматривает совместные исследования, разработку и производство вооружений на основе украинских технологий БПЛА — в том числе на площадках в Германии.
Энергетическое направление связано с восстановлением инфраструктуры, обеспечивающей электричество, отопление и воду. Поддержку таких объектов Германия публично обещала еще в октябре 2022 года, поэтому нынешнее финансирование продолжает ранее обозначенный формат помощи, а не сводится к военным поставкам.
Масштаб помощи зависит и от бюджетной политики самой Германии: в августе 2024 года военную поддержку Украины рассматривали как один из первых кандидатов на сокращение федеральных расходов. При этом оборонное сотрудничество уже опиралось на подписанное в феврале 2024 года десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности, что создает для новых договоренностей более долгую институциональную рамку.