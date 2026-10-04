Германия пообещала Украине €1 млрд на военную помощь

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал новый пакет финансовой поддержки Украины. Берлин обещает направить €1 млрд на военные нужды Киева и еще €350 млн на восстановление энергетического сектора.

Об этом немецкий канцлер сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Фридрих Мерц уточнил, что средства пойдут на закупку дальнобойного оружия, беспилотников и «спутниковых технологий». Страны также подписали дополнительные соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и совместного производства БПЛА.

Германия, по словам Фридриха Мерца, рассчитывает, что такие инвестиции окупятся и для нее самой. «Немецкие и украинские компании создают высокотехнологичные совместные предприятия. Мы также получим еще большую выгоду от украинского опыта в области защиты от беспилотников»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по tagesschau).

В начале сентября Владимир Путин заявил, что российская армия получила приказ наносить массированные удары по энергетике Украины. По данным Bloomberg, европейские страны начали тайно поставлять Киеву «запчасти для электростанций и отопительное оборудование» перед началом зимы. Высокопоставленный дипломат из ЕС в разговоре с агентством допустил, что стране грозит военное поражение, если она не сможет успешно справиться с холодами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц уехал от одних проблем и приехал к другим».