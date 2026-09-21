Bloomberg: страны Европы тайно помогают Украине подготовиться к зиме

Европейские страны начали поставлять Украине оборудование для подготовки к зимнему периоду, сообщает Bloomberg. По информации агентства, партнеры передают «запчасти для электростанций и отопительное оборудование».

Один из собеседников Bloomberg, неназванный высокопоставленный европейский чиновник, заявил. что если Украина не сможет успешно справиться с холодами, ей грозит и военное поражение. Bloomberg отмечает, что украинские власти готовятся к, возможно, самой суровой зиме с начала российской СВО.

Российское Минобороны неоднократно сообщало об ударах ВС РФ по объектам ТЭК на территории Украины. При этом ведомство подчеркивало, что цели ударов использовались в интересах ВСУ. Владимир Путин в начале сентября заявил, что российская армия получила приказ наносить массированные удары по украинской энергетике: «Они бьют по нашим — получат ответ».