Bloomberg: страны Европы тайно помогают Украине подготовиться к зиме
Европейские страны начали поставлять Украине оборудование для подготовки к зимнему периоду, сообщает Bloomberg. По информации агентства, партнеры передают «запчасти для электростанций и отопительное оборудование».
Один из собеседников Bloomberg, неназванный высокопоставленный европейский чиновник, заявил. что если Украина не сможет успешно справиться с холодами, ей грозит и военное поражение. Bloomberg отмечает, что украинские власти готовятся к, возможно, самой суровой зиме с начала российской СВО.
Российское Минобороны неоднократно сообщало об ударах ВС РФ по объектам ТЭК на территории Украины. При этом ведомство подчеркивало, что цели ударов использовались в интересах ВСУ. Владимир Путин в начале сентября заявил, что российская армия получила приказ наносить массированные удары по украинской энергетике: «Они бьют по нашим — получат ответ».
Поставки европейских стран призваны восполнить дефицит компонентов, без которых поврежденную энергосистему Украины нельзя быстро вернуть к нормальной работе. В декабре 2022 года Украине требовались трансформаторы, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки, а также инструменты для ремонта высоковольтных сетей; месяцем ранее среди необходимых компонентов назывались генераторы, трубы и арматура.
Ограничения создают не только разрушенные электростанции, но и поврежденные передающие подстанции: в апреле 2023 года сообщалось, что они потеряли часть мощности, из-за чего вводились плановые ограничения и отключения в большинстве регионов. Поэтому ремонтные детали и оборудование могут поддержать восстановление генерации и передачи энергии. Отопительная часть помощи направлена на работу теплоснабжения: в сентябре 2024 года Европейский союз направлял €100 млн на восстановление теплоэлектростанций и новые солнечные станции, еще €60 млн — на пункты обогрева.