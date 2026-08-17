Федеральное прикрытие

Инфраструктура и абоненты оставшихся без лицензии провайдеров будут автоматически передаваться федеральным операторам связи. В Минцифры уверяют, что изменения нужны для того, чтобы гарантировать пользователю надежность оказания услуг. Небольшие провайдеры уверены, что в нынешнем виде инициатива приведет только к перераспределению активов в пользу крупных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В случае лишения провайдера лицензии на оказание услуг связи его инфраструктура и абоненты будут автоматически передаваться федеральным операторам. Такая мера обсуждается в рамках готовящейся Минцифры реформы отрасли связи, следует из презентации рабочей группы министерства, с которой ознакомился “Ъ”. Первым презентацию опубликовал Telegram-канал «Канал».

Из презентации следует, что все провайдеры будут обязаны заключить договоры с федеральными операторами на случай отзыва лицензии, по которому последние получат приоритетное право выкупа сети. Также планируется ввести ответственность для операторов с более 3 тыс. абонентов и требование о прекращении оказания услуг связи в случае отказа от заключения таких договоров. В презентации указано, что операторы, потерявшие лицензию, смогут рассчитывать на компенсацию за экономически обоснованные затраты на содержание сети и обязательные отчисления.

Сейчас в России на топ-5 провайдеров приходится 70% абонентской базы ШПД в B2C-сегменте, по данным «ТМТ Консалтинга». Ранее “Ъ” писал, что Минцифры готовит реформу отрасли связи. Министерство предлагает изменить лицензирование компаний и ввести три уровня лицензий вместо почти 20: базовая (для кабельного ТВ), универсальная (для ШПД); генеральная — услуги на территории всей страны. ИП не смогут оказывать услуги связи. Из-за планируемой Минцифры реформы с рынка может уйти около трети провайдеров из-за несоответствия новым требованиям (см. “Ъ” от 24 апреля).

Представитель Минцифры заявил “Ъ”, что «возможные изменения направлены на то, чтобы на телеком-рынке предлагали услуги только надежные компании, мотивированные на качественную работу и способные инвестировать в модернизацию сетей», но при этом необходимо сохранять «добросовестную конкуренцию». Представитель министерства добавил, что сейчас оно получает замечания и предложения от заинтересованных ведомств и отрасли по «возможным изменениям условий работы операторов связи», а конкретные решения еще не приняты. В «Вымпелкоме», МТС, «МегаФоне», «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев.

Глава Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко заявил “Ъ”, что ассоциация направила в Минцифры и профильному вице-премьеру Дмитрию Григоренко свою правовую позицию о реформе. «Передача конкуренту права владения и коммерческого использования чужой сети, обслуживания абонентов, подключения новых абонентов и преимущественного выкупа сети способна превратить лицензионное регулирование в механизм перераспределения активов и клиентской базы»,— пишет ассоциация в обращении (есть в распоряжении “Ъ”).

АМОР предлагает при выявлении лицензионных нарушений передавать федеральным операторам не сети, а только ограниченное право эксплуатации сетей «при фактической угрозе массового прекращения услуг», а также исключить из обсуждаемых мер приоритетное право выкупа для федеральных операторов.

«Рынок потеряет независимых региональных операторов, что в долгосрочной перспективе грозит и дальнейшим снижением инвестиционной привлекательности отрасли, и ухудшением положения потребителей»,— добавляет исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.

После перехода на трехуровневую систему у оператора останется только одна профильная лицензия и ее утрата будет означать остановку деятельности, объясняет старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова. «На небольших операторов ложится задача не только выполнять ужесточенные требования, но и прилагать усилия для сохранения своей абонентской базы в условиях ужесточающейся конкуренции»,— говорит она. При этом для федеральных операторов и MVNO-игроков в этом смысле ничего не меняется, добавляет госпожа Литвинова: «Обсуждаемая мера корректирует условия работы для той части рынка, которая и без нее находилась в слабой позиции».

Алексей Жабин