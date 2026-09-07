Последнее сражение генерала

В Белграде в понедельник, 7 сентября, похоронили бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Генерал, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в геноциде и военных преступлениях, умер 27 августа в тюрьме Международного суда в Гааге. Проститься с генералом, которого многие сербы считают героем, пришли десятки тысяч людей. Хотя президент Сербии Александр Вучич на похоронах не присутствовал, сославшись на необходимость быть на переговорах с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Евросоюз обвинил Белград в возвеличивании военного преступника и дал понять, что это несовместимо с членством в ЕС. За прощанием с Ратко Младичем наблюдал корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С семи утра гроб с телом Ратко Младича был выставлен в церкви Святого Луки в южной части Белграда. Генерала, умершего в тюрьме Международного суда в Гааге, проводили с воинскими почестями

Фото: Marko Drobnjakovic / AP С семи утра гроб с телом Ратко Младича был выставлен в церкви Святого Луки в южной части Белграда. Генерала, умершего в тюрьме Международного суда в Гааге, проводили с воинскими почестями

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

«Генерал армии Республики Сербской Ратко Младич будет похоронен с высшими государственными почестями»,— заверил глава Минюста Сербии Ненад Вуйич уже на следующий день после того, как стало известно о смерти генерала в гаагской тюрьме. Несмотря на то что Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил в 2017 году Ратко Младича к пожизненному заключению, обвинив в геноциде и военных преступлениях, многие в Сербии и Республике Сербской считают генерала народным героем, а его изображения и восхваляющие его надписи регулярно появляются во многих сербских городах.

Тело Ратко Младича доставили в Белград на прошлой неделе спецбортом сербского правительства. Покрытый государственными флагами Сербии и Республики Сербской гроб сопровождал помимо родственников генерала глава Минюста Сербии, а от самолета к катафалку его несли солдаты почетного караула сербской армии.

Местные жители встречали тело Ратко Младича транспарантами «Генерал, спасибо!» и «Добро пожаловать домой, генерал!».

Президент Сербии Александр Вучич тогда заверил, что генерала «похоронят достойно и в соответствии с волей его родных».

С семи утра понедельника, 7 сентября, гроб с телом Ратко Младича был выставлен в церкви Святого Луки в южной части Белграда. Почти сразу же перед входом образовалась огромная очередь пожелавших проститься с народным героем. Спустя час у церкви было уже несколько тысяч человек. Около 50 автобусов прибыло из Республики Сербской. Люди выстроились в очередь вдоль огромного 20-метрового транспаранта с надписью «Сербский герой», вывешенного на стене напротив. Соседние улицы с раннего утра были закрыты для движения транспорта и увешаны сербскими флагами, на перекрестках дежурила полиция.

В самой церкви у стоящего на возвышении гроба генерала, покрытого флагом Сербии, попеременно сменяются ветераны армии Республики Сербской, рядом — его родственники и сослуживцы. Проститься с Ратко Младичем пришли несколько министров правительства Сербии, включая главу Минобороны Братислава Гашича, все высшее руководство Республики Сербской, в том числе ее многолетний лидер Милорад Додик, сын президента Сербии Данило Вучич, посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Отпевание около полудня совершил патриарх Сербский Порфирий, который заверил, что имя генерала «останется глубоко вплетено в память и молитвы большинства сербского и православного народа». После этого траурная процессия в сопровождении солдат почетного караула направилась на расположенное неподалеку Топчидерское кладбище. Там под оружейный залп и звуки военного оркестра генерал был предан земле.

Фотогалерея Прощание с Ратко Младичем Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гроб с телом Ратко Младича в окружении почетного караула сербской армии Фото: Marko Drobnjakovic / AP Участница похорон с портретом Ратко Младича Фото: Zorana Jevtic / Reuters Ратко Младич похоронен рядом со своей дочерью Анной, погибшей при невыясненных обстоятельствах в 1994 году.

На фото: супруга Младича Босилька и их сын Дарко у могилы своих родственников Фото: Zorana Jevtic / Reuters Проститься с генералом Младичем на Топчидерское кладбище в Белграде пришли около 10 тыс. человек Фото: Marko Drobnjakovic / AP Женщина вытирает слезы на похоронах Ратко Младича Фото: Zorana Jevtic / Reuters Желающие проститься с генералом Младичем проходят под государственными флагами Сербии Фото: Uros Arsic / Reuters Участник похоронной процессии несет военные награды покойного генерала Фото: Uros Arsic / Reuters Солдаты сербской армии дают оружейный салют на похоронах Ратко Младича Фото: Uros Arsic / Reuters Сын Ратко Младича Дарко несет отцовский наградной меч на похоронной процессии Фото: AP Священники на церемонии отпевания Фото: Uros Arsic / Reuters Гроб с телом Ратко Младича грузят в катафалк Фото: Marko Drobnjakovic / AP Женщина демонстрирует фотографию Ратко Младича с надписью «Сербский герой» Фото: AP Желающие проститься с Ратко Младичем у храма Святого Луки в Белграде Фото: Darko Vojinovic / AP Девочка возле флага с изображением Ратко Младича Фото: Uros Arsic / Reuters Мужчины с эмблемами упраздненной Армии Республики Сербской, которой командовал генерал Младич в 1992-1996 годах, в очереди на похоронах Фото: Marko Drobnjakovic / AP Пришедшие проститься с генералом Младичем в «кубанках» — традиционном головном уборе кубанских казаков Фото: Marko Drobnjakovic / AP Мужчина наблюдает за церемонией похорон Ратко Младича по телевизору у церкви Святого Луки в Белграде Фото: Darko Vojinovic / AP Следующая фотография 1 / 17 Гроб с телом Ратко Младича в окружении почетного караула сербской армии Фото: Marko Drobnjakovic / AP Участница похорон с портретом Ратко Младича Фото: Zorana Jevtic / Reuters Ратко Младич похоронен рядом со своей дочерью Анной, погибшей при невыясненных обстоятельствах в 1994 году.

На фото: супруга Младича Босилька и их сын Дарко у могилы своих родственников Фото: Zorana Jevtic / Reuters Проститься с генералом Младичем на Топчидерское кладбище в Белграде пришли около 10 тыс. человек Фото: Marko Drobnjakovic / AP Женщина вытирает слезы на похоронах Ратко Младича Фото: Zorana Jevtic / Reuters Желающие проститься с генералом Младичем проходят под государственными флагами Сербии Фото: Uros Arsic / Reuters Участник похоронной процессии несет военные награды покойного генерала Фото: Uros Arsic / Reuters Солдаты сербской армии дают оружейный салют на похоронах Ратко Младича Фото: Uros Arsic / Reuters Сын Ратко Младича Дарко несет отцовский наградной меч на похоронной процессии Фото: AP Священники на церемонии отпевания Фото: Uros Arsic / Reuters Гроб с телом Ратко Младича грузят в катафалк Фото: Marko Drobnjakovic / AP Женщина демонстрирует фотографию Ратко Младича с надписью «Сербский герой» Фото: AP Желающие проститься с Ратко Младичем у храма Святого Луки в Белграде Фото: Darko Vojinovic / AP Девочка возле флага с изображением Ратко Младича Фото: Uros Arsic / Reuters Мужчины с эмблемами упраздненной Армии Республики Сербской, которой командовал генерал Младич в 1992-1996 годах, в очереди на похоронах Фото: Marko Drobnjakovic / AP Пришедшие проститься с генералом Младичем в «кубанках» — традиционном головном уборе кубанских казаков Фото: Marko Drobnjakovic / AP Мужчина наблюдает за церемонией похорон Ратко Младича по телевизору у церкви Святого Луки в Белграде Фото: Darko Vojinovic / AP Смотреть

Выбор именно этого места для захоронения Ратко Младича был неслучаен. Дело не только в том, что Топчидерское кладбище одно из самых старых и почетных в Белграде. Там в 1994 году была похоронена 24-летняя дочь генерала Ана, которая застрелилась из пистолета отца после гибели жениха, воевавшего под началом Ратко Младича.

Знавшие генерала люди говорят, что с тех пор он стал совершенно другим человеком, а его жизнь разделилась на до и после. Похоронили генерала в одной могиле с дочерью.

Президент Сербии Александр Вучич на похоронах Ратко Младича не присутствовал. За пару дней до похорон, во время очередной предвыборной поездки по стране он сообщил журналистам: «У меня официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Переговоры весь понедельник и вторник. Визит был запланирован еще четыре месяца назад».

Тем не менее Евросоюз обвинил Белград в возвеличивании военного преступника и дал понять, что это несовместимо с членством в ЕС, куда Сербия стремится вступить. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос даже отменила в последний момент свой запланированный визит в Сербию. «Возвеличивание после смерти Ратко Младича, осужденного за военные преступления и геноцид в Боснии и Герцеговине, несовместимо с ценностями, на которых базируется путь к Евросоюзу»,— пояснила она в соцсетях.

Президент Сербии назвал объяснение еврокомиссара «глупым». «Объяснение было подчеркнуто кратким, но глупым, как обычно,— заявил Александр Вучич.— Она говорит о "возвеличивании" генерала Ратко Младича, но не говорит, кто и что возвеличивает».

Впрочем, сербские эксперты полагают, что власти страны отношение к Ратко Младичу высказали достаточно определенно. «Присутствие или нет Александра Вучича на похоронах генерала абсолютно неважно,— считает директор белградского Центра по вопросам регионализма Александр Попов.— Государство всеми своими ресурсами вложилось в эти похороны и тем самым показало, что оно за Ратко Младича».