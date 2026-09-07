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Последнее сражение генерала

Похороны Ратко Младича приостановили движение Сербии к Евросоюзу

В Белграде в понедельник, 7 сентября, похоронили бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Генерал, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в геноциде и военных преступлениях, умер 27 августа в тюрьме Международного суда в Гааге. Проститься с генералом, которого многие сербы считают героем, пришли десятки тысяч людей. Хотя президент Сербии Александр Вучич на похоронах не присутствовал, сославшись на необходимость быть на переговорах с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Евросоюз обвинил Белград в возвеличивании военного преступника и дал понять, что это несовместимо с членством в ЕС. За прощанием с Ратко Младичем наблюдал корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

С семи утра гроб с телом Ратко Младича был выставлен в церкви Святого Луки в южной части Белграда. Генерала, умершего в тюрьме Международного суда в Гааге, проводили с воинскими почестями

С семи утра гроб с телом Ратко Младича был выставлен в церкви Святого Луки в южной части Белграда. Генерала, умершего в тюрьме Международного суда в Гааге, проводили с воинскими почестями

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

С семи утра гроб с телом Ратко Младича был выставлен в церкви Святого Луки в южной части Белграда. Генерала, умершего в тюрьме Международного суда в Гааге, проводили с воинскими почестями

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

«Генерал армии Республики Сербской Ратко Младич будет похоронен с высшими государственными почестями»,— заверил глава Минюста Сербии Ненад Вуйич уже на следующий день после того, как стало известно о смерти генерала в гаагской тюрьме. Несмотря на то что Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил в 2017 году Ратко Младича к пожизненному заключению, обвинив в геноциде и военных преступлениях, многие в Сербии и Республике Сербской считают генерала народным героем, а его изображения и восхваляющие его надписи регулярно появляются во многих сербских городах.

Тело Ратко Младича доставили в Белград на прошлой неделе спецбортом сербского правительства. Покрытый государственными флагами Сербии и Республики Сербской гроб сопровождал помимо родственников генерала глава Минюста Сербии, а от самолета к катафалку его несли солдаты почетного караула сербской армии.

Местные жители встречали тело Ратко Младича транспарантами «Генерал, спасибо!» и «Добро пожаловать домой, генерал!».

Президент Сербии Александр Вучич тогда заверил, что генерала «похоронят достойно и в соответствии с волей его родных».

С семи утра понедельника, 7 сентября, гроб с телом Ратко Младича был выставлен в церкви Святого Луки в южной части Белграда. Почти сразу же перед входом образовалась огромная очередь пожелавших проститься с народным героем. Спустя час у церкви было уже несколько тысяч человек. Около 50 автобусов прибыло из Республики Сербской. Люди выстроились в очередь вдоль огромного 20-метрового транспаранта с надписью «Сербский герой», вывешенного на стене напротив. Соседние улицы с раннего утра были закрыты для движения транспорта и увешаны сербскими флагами, на перекрестках дежурила полиция.

Чем известен Ратко Младич

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В самой церкви у стоящего на возвышении гроба генерала, покрытого флагом Сербии, попеременно сменяются ветераны армии Республики Сербской, рядом — его родственники и сослуживцы. Проститься с Ратко Младичем пришли несколько министров правительства Сербии, включая главу Минобороны Братислава Гашича, все высшее руководство Республики Сербской, в том числе ее многолетний лидер Милорад Додик, сын президента Сербии Данило Вучич, посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Отпевание около полудня совершил патриарх Сербский Порфирий, который заверил, что имя генерала «останется глубоко вплетено в память и молитвы большинства сербского и православного народа». После этого траурная процессия в сопровождении солдат почетного караула направилась на расположенное неподалеку Топчидерское кладбище. Там под оружейный залп и звуки военного оркестра генерал был предан земле.

Фотогалерея

Прощание с Ратко Младичем

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Гроб с телом Ратко Младича в окружении почетного караула сербской армии

Гроб с телом Ратко Младича в окружении почетного караула сербской армии

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Участница похорон с портретом Ратко Младича

Участница похорон с портретом Ратко Младича

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Ратко Младич похоронен рядом со своей дочерью Анной, погибшей при невыясненных обстоятельствах в 1994 году. &lt;br>На фото: супруга Младича Босилька и их сын Дарко у могилы своих родственников

Ратко Младич похоронен рядом со своей дочерью Анной, погибшей при невыясненных обстоятельствах в 1994 году.
На фото: супруга Младича Босилька и их сын Дарко у могилы своих родственников

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Проститься с генералом Младичем на Топчидерское кладбище в Белграде пришли около 10 тыс. человек

Проститься с генералом Младичем на Топчидерское кладбище в Белграде пришли около 10 тыс. человек

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Женщина вытирает слезы на похоронах Ратко Младича

Женщина вытирает слезы на похоронах Ратко Младича

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Желающие проститься с генералом Младичем проходят под государственными флагами Сербии

Желающие проститься с генералом Младичем проходят под государственными флагами Сербии

Фото: Uros Arsic / Reuters

Участник похоронной процессии несет военные награды покойного генерала

Участник похоронной процессии несет военные награды покойного генерала

Фото: Uros Arsic / Reuters

Солдаты сербской армии дают оружейный салют на похоронах Ратко Младича

Солдаты сербской армии дают оружейный салют на похоронах Ратко Младича

Фото: Uros Arsic / Reuters

Сын Ратко Младича Дарко несет отцовский наградной меч на похоронной процессии

Сын Ратко Младича Дарко несет отцовский наградной меч на похоронной процессии

Фото: AP

Священники на церемонии отпевания

Священники на церемонии отпевания

Фото: Uros Arsic / Reuters

Гроб с телом Ратко Младича грузят в катафалк

Гроб с телом Ратко Младича грузят в катафалк

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Женщина демонстрирует фотографию Ратко Младича с надписью «Сербский герой»

Женщина демонстрирует фотографию Ратко Младича с надписью «Сербский герой»

Фото: AP

Желающие проститься с Ратко Младичем у храма Святого Луки в Белграде

Желающие проститься с Ратко Младичем у храма Святого Луки в Белграде

Фото: Darko Vojinovic / AP

Девочка возле флага с изображением Ратко Младича

Девочка возле флага с изображением Ратко Младича

Фото: Uros Arsic / Reuters

Мужчины с эмблемами упраздненной Армии Республики Сербской, которой командовал генерал Младич в 1992-1996 годах, в очереди на похоронах

Мужчины с эмблемами упраздненной Армии Республики Сербской, которой командовал генерал Младич в 1992-1996 годах, в очереди на похоронах

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Пришедшие проститься с генералом Младичем в «кубанках» — традиционном головном уборе кубанских казаков

Пришедшие проститься с генералом Младичем в «кубанках» — традиционном головном уборе кубанских казаков

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Мужчина наблюдает за церемонией похорон Ратко Младича по телевизору у церкви Святого Луки в Белграде

Мужчина наблюдает за церемонией похорон Ратко Младича по телевизору у церкви Святого Луки в Белграде

Фото: Darko Vojinovic / AP

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Гроб с телом Ратко Младича в окружении почетного караула сербской армии

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Участница похорон с портретом Ратко Младича

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Ратко Младич похоронен рядом со своей дочерью Анной, погибшей при невыясненных обстоятельствах в 1994 году.
На фото: супруга Младича Босилька и их сын Дарко у могилы своих родственников

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Проститься с генералом Младичем на Топчидерское кладбище в Белграде пришли около 10 тыс. человек

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Женщина вытирает слезы на похоронах Ратко Младича

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Желающие проститься с генералом Младичем проходят под государственными флагами Сербии

Фото: Uros Arsic / Reuters

Участник похоронной процессии несет военные награды покойного генерала

Фото: Uros Arsic / Reuters

Солдаты сербской армии дают оружейный салют на похоронах Ратко Младича

Фото: Uros Arsic / Reuters

Сын Ратко Младича Дарко несет отцовский наградной меч на похоронной процессии

Фото: AP

Священники на церемонии отпевания

Фото: Uros Arsic / Reuters

Гроб с телом Ратко Младича грузят в катафалк

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Женщина демонстрирует фотографию Ратко Младича с надписью «Сербский герой»

Фото: AP

Желающие проститься с Ратко Младичем у храма Святого Луки в Белграде

Фото: Darko Vojinovic / AP

Девочка возле флага с изображением Ратко Младича

Фото: Uros Arsic / Reuters

Мужчины с эмблемами упраздненной Армии Республики Сербской, которой командовал генерал Младич в 1992-1996 годах, в очереди на похоронах

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Пришедшие проститься с генералом Младичем в «кубанках» — традиционном головном уборе кубанских казаков

Фото: Marko Drobnjakovic / AP

Мужчина наблюдает за церемонией похорон Ратко Младича по телевизору у церкви Святого Луки в Белграде

Фото: Darko Vojinovic / AP

Смотреть

Выбор именно этого места для захоронения Ратко Младича был неслучаен. Дело не только в том, что Топчидерское кладбище одно из самых старых и почетных в Белграде. Там в 1994 году была похоронена 24-летняя дочь генерала Ана, которая застрелилась из пистолета отца после гибели жениха, воевавшего под началом Ратко Младича.

Знавшие генерала люди говорят, что с тех пор он стал совершенно другим человеком, а его жизнь разделилась на до и после. Похоронили генерала в одной могиле с дочерью.

Президент Сербии Александр Вучич на похоронах Ратко Младича не присутствовал. За пару дней до похорон, во время очередной предвыборной поездки по стране он сообщил журналистам: «У меня официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Переговоры весь понедельник и вторник. Визит был запланирован еще четыре месяца назад».

Эксперт РСМД Милан Лазович — к похоронам Ратко Младича

Эксперт РСМД Милан Лазович — к похоронам Ратко Младича

Тем не менее Евросоюз обвинил Белград в возвеличивании военного преступника и дал понять, что это несовместимо с членством в ЕС, куда Сербия стремится вступить. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос даже отменила в последний момент свой запланированный визит в Сербию. «Возвеличивание после смерти Ратко Младича, осужденного за военные преступления и геноцид в Боснии и Герцеговине, несовместимо с ценностями, на которых базируется путь к Евросоюзу»,— пояснила она в соцсетях.

Президент Сербии назвал объяснение еврокомиссара «глупым». «Объяснение было подчеркнуто кратким, но глупым, как обычно,— заявил Александр Вучич.— Она говорит о "возвеличивании" генерала Ратко Младича, но не говорит, кто и что возвеличивает».

Впрочем, сербские эксперты полагают, что власти страны отношение к Ратко Младичу высказали достаточно определенно. «Присутствие или нет Александра Вучича на похоронах генерала абсолютно неважно,— считает директор белградского Центра по вопросам регионализма Александр Попов.— Государство всеми своими ресурсами вложилось в эти похороны и тем самым показало, что оно за Ратко Младича».

Фотогалерея

Жизненный путь Ратко Младича

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства. &lt;br>На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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