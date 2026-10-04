Талибы берут Москву

Высокопоставленные представители десяти государств Центральной и Южной Азии 5 октября проведут в российской столице восьмое заседание московского формата консультаций по Афганистану, посвященное новым угрозам безопасности в соседних регионах. После прихода к власти в Кабуле движения «Талибан» новым раздражителем стал конфликт Афганистана и Пакистана, отношения которых из «братских» превратились во враждебные. Вооруженное противостояние Кабула и Исламабада грозит перерасти двусторонние рамки и ударить по стратегическим интересам соседних государств—членов ШОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Делегации Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, входящих в московский формат консультаций по Афганистану, соберутся в российской столице после годичного перерыва.

«Приоритетное внимание будет уделено вопросам взаимодействия стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также задаче укрепления регионального сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков»,— сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Предыдущее, седьмое заседание московского формата по Афганистану, созданного по инициативе России в 2017 году, еще в период правления в Кабуле прозападного президента Ашрафа Гани, прошло в октябре 2025 года.

В прошлогоднем заседании в качестве его полноправного члена впервые принимала участие делегация Исламского Эмирата Афганистан, созданного после свержения прежнего афганского режима и прихода к власти движения «Талибан» в августе 2021 года.

Москва первой исключила «Талибан» из списка террористических организаций и в июле прошлого года официально признала новые власти в Афганистане. Очередным шагом в развитии контактов с Кабулом станет намеченная на 5 октября встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Афганистана Амир Ханом Моттаки, который возглавит афганскую делегацию на переговорах московского формата.

Между тем за год, прошедший после предыдущего заседания, в ситуации в Центральной Азии произошел новый драматичный поворот.

На смену многолетнему противостоянию внутри Афганистана, завершившемуся после падения прежнего правительства и роспуска его вооруженных сил, пришел конфликт новых афганских властей с соседним Пакистаном, который в свое время поддерживал борьбу талибов против президента Гани.

Говоря о повестке предстоящего восьмого заседания московского формата по Афганистану, спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов в интервью ТАСС был вынужден признать, что конфликт Кабула и Исламабада становится новым вызовом и грозит осложнить реализацию задачи укрепления регионального сотрудничества с опорой на Афганистан.

«Сейчас всех интересуют напряженные отношения между Пакистаном и Афганистаном. Конечно, нам не избежать обсуждения этого вопроса, потому что все участники московского формата хотели бы, чтобы этот конфликт был потушен и установились нормальные отношения»,— заявил Замир Кабулов. «Все любят это модное выражение — connectivity, "взаимосвязь". Но дело в том, что Афганистан находится на перекрестке региона. Если у него не будет нормальных отношений с Пакистаном, то все это будут разговоры в пользу бедных»,— добавил спецпредставитель президента РФ.

Накануне встречи в Москве поверенный в делах Пакистана в Кабуле был вызван в афганский МИД, где ему была вручена нота протеста в связи с бомбардировкой пакистанской авиацией афганских провинций Пактика и Кунар, повлекшей человеческие жертвы. «Эти атаки являются нарушением национального суверенитета и территориальной целостности Афганистана, который решительно осуждает подобные действия»,— говорится в ноте афганского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи с пакистанским дипломатом представитель МИД Афганистана категорически отверг обвинения в том, что произошедшие до этого инциденты в сфере безопасности в Пакистане были спровоцированы с афганской территории.

«Подобные заявления используются для оправдания военных акций и являются попыткой исказить факты и ввести общественность в заблуждение»,— говорится в сообщении МИД Афганистана, призвавшем Пакистан «сосредоточиться на решении собственных внутренних проблем и устранении причин нестабильности, вместо того чтобы перекладывать ответственность на другие страны и искать врагов за рубежом».

Ранее министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар подтвердил, что военно-воздушные силы страны нанесли удары по десяти объектам, используемым для запуска и хранения дронов в Афганистане. Он уточнил, что эти меры были приняты в ответ на вторжение афганских беспилотников в пакистанское воздушное пространство.

В целом рост террористической активности в приграничных с Афганистаном обширных районах Пакистана, которые остаются серой зоной безопасности и практически не контролируются центральными властями в Исламабаде, вынуждает пакистанских силовиков совершать рейды на территории Афганистана, резко обострившие отношения с правительством талибов в Кабуле.

По данным Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), с начала 2026 года было зафиксировано более 1100 случаев гибели и ранения мирных жителей в Афганистане в результате трансграничных вооруженных нападений с пакистанской территории. В связи с этим МООНСА призвала конфликтующие стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и принимать необходимые меры для предотвращения жертв среди гражданского населения.

Сергей Строкань