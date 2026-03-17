Кабул должен быть разрушен

ВВС Пакистана нанесли по столице Афганистана Кабулу массированный удар, жертвами которого стали сотни людей. По информации афганской стороны, пакистанская ракета поразила центр реабилитации наркозависимых. В Исламабаде отрицают удар по гражданскому объекту и заявляют об уничтожении складов оружия и боеприпасов, использовавшихся для нападений на Пакистан. Конфликт соседей, отношения которых считались «братскими», на фоне событий в Иране грозит еще одной большой войной в соседнем регионе. Предложения о примирении при посредничестве Китая Пакистан не принял, заявив о решимости продолжать военную операцию против Афганистана.

Конфликт Пакистана и Афганистана вышел на первые полосы мировых СМИ после удара по Кабулу, в результате которого свыше 400 человек погибли и 250 были ранены

Остававшийся в тени военной операции США и Израиля в Иране конфликт Пакистана и Афганистана вышел на первые полосы мировых СМИ после удара по Кабулу, в результате которого свыше 400 человек погиби и 250 были ранены.

Обмен ударами и столкновения на границе двух государств продолжаются с 26 февраля, однако беспрецедентная по числу жертв атака пакистанских ВВС, совершенная вечером 16 марта, вывела конфликт двух соседей на новый уровень.

Версии Кабула и Исламабада, прокомментировавших трагедию в афганской столице, кардинально расходятся. Как заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забихулла Муджахид, удар пакистанских ВВС был нанесен по кабульскому центру реабилитации наркозависимых.

Однако в Исламабаде называют эту версию пропагандой талибов, направленной на дальнейшую эскалацию. «Удары Пакистана были точными и тщательно спланированными, чтобы исключить любой сопутствующий ущерб. Это искажение фактов, выдаваемое за удар по центру реабилитации наркозависимых и направленное на разжигание страстей и сокрытие незаконной поддержки трансграничного терроризма»,— заявили в Министерстве информации Пакистана.

По версии Исламабада, высокоточные удары наносились «по военным объектам и инфраструктуре поддержки террористов, включая склады технического оборудования и боеприпасов», которые использовались против мирного населения Пакистана.

Точкой отсчета давнего конфликта в этом году стали события 26 февраля, когда на границе двух государств возобновились бои, после чего министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что теперь его страна и правительство талибов находятся в состоянии вооруженного противостояния.

На прошлой неделе Министерство обороны Афганистана сообщило о том, что в ответ на атаки армии Пакистана на линии Дюранда (непризнанная граница между двумя государствами), совершенные в восточных афганских провинциях Кунар и Нангархар, афганские военные захватили в пограничной зоне пакистанскую военную базу. В результате этой операции 14 пакистанских солдат были убиты и еще 11 получили ранения.

Точкой невозврата для Исламабада стали события 13 марта, когда Минобороны Афганистана сообщило об ударах по военным объектам не только в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, но и по столице страны Исламабаду. Как сообщили в пресс-службе пакистанской армии, все афганские дроны были сбиты. Тем не менее президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что власти Афганистана пересекли красную линию, «атаковав беспилотниками гражданские объекты». Сразу после выступления президента Зардари в ночь на 15 марта ВВС Пакистана нанесли массированные удары по военным объектам в афганской провинции Кандагар.

«В ходе этих атак пакистанские войска также уничтожили инфраструктуру технического обеспечения и складские помещения в Кандагаре, которые использовались афганским "Талибаном" и террористами для нападений на мирных пакистанских граждан»,— сообщили в Министерстве информации Пакистана. В результате ударов в Кандагаре был также разрушен туннель, в котором хранилось техническое оборудование афганских военных и боевиков группировки «Фитна аль-Хаваридж» (ранее она была известна как «Техрик-е Талибан Пакистан»).

Как следует из заявления пакистанских властей, распространенного 15 марта, с момента начала боевых действий в конце февраля число афганских военнослужащих, убитых в ходе столкновений с пакистанской армией, достигло 700 человек, более 900 получили ранения. Пакистанское командование отрапортовало о нанесенных ударах по 73 объектам на территории соседней страны, уничтожении 252 афганских блокпостов и поражении свыше 229 единиц бронетехники противника.

Учитывая все более реальную угрозу перерастания афгано-пакистанского конфликта в еще одну большую региональную войну, к попыткам примирить враждующие стороны подключился соседний Китай, имеющий свои рычаги влияния как на Исламабад, так и на Кабул.

«Надеемся, что стороны сохранят хладнокровие и сдержанность, как можно скорее напрямую проведут переговоры, в кратчайший срок достигнут прекращения огня, урегулируют противоречия и разногласия путем диалога. Китай готов продолжить прилагать активные усилия для примирения и смягчения отношений между Афганистаном и Пакистаном», —заявил 13 марта глава МИД КНР Ван И по итогам телефонного разговора с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

«Применение силы лишь усложнит ситуацию и усугубит противоречия, к тому же угрожает миру и стабильности в регионе»,— подчеркнул Ван И, назвав Афганистан и Пакистан «неразлучными братьями», которые должны преодолевать разногласия путем диалога.

Еще один телефонный разговор глава китайской дипломатии провел с заместителем премьер-министра, главой МИД Пакистана Исхаком Даром. По его итогам представитель пакистанского МИДа Тахир Андраби поблагодарил Пекин за содействие и заверил, что две страны «придерживаются единодушия по всем вопросам, в том числе в отношении Афганистана».

Однако, несмотря на вежливые жесты в сторону своего старшего брата — Китая, Пакистан фактически отверг его предложение искать дипломатическое решение и заявил о намерении продолжать военную операцию.

«Поскольку гарантий безопасности не получено, Пакистан продолжит следовать своей политике и оставляет за собой право на самооборону в случае трансграничных нападений»,— подчеркнул пакистанский дипломат.

«Пакистан тем самым отклонил китайскую попытку нормализовать его отношения с Афганистаном ввиду того, что Исламабад исчерпал все необходимые дипломатические средства, а также в связи с неспособностью Кабула изменить свою позицию в отношении боевиков террористической организации "Техрик-е Талибан Пакистан" и других радикальных группировок, действующих с территории Афганистана»,— отмечает газета The Express Tribune, цитируют источники в пакистанском МИДе.

«Обвинения Исламабада в адрес Кабула повторяют ту же риторику, которой следовали афганские власти в эпоху правления президентов Карзая и Гани. Тогда Кабул обвинял Исламабад в поддержке боровшегося за возвращение к власти в Афганистане движения "Талибан", на что пакистанские чиновники заявляли о неспособности Кабула обеспечить безопасность внутри страны. Теперь афганские власти платят Исламабаду той же монетой, призывая руководство Пакистана не перекладывать на Кабул собственные внутренние проблемы»,— пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар.

«В случае перехода эскалации в крупномасштабные столкновения баланс сил выглядит не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Пакистанская армия сильнее, однако ставка исключительно на военную мощь может обернуться стратегическим просчетом. В случае открытого конфликта Кабул сделает ставку на антипакистанские вооруженные формирования, которые действуют на пакистанской территории. У Исламабада же таких рычагов влияния в Афганистане нет»,— добавил эксперт.

Сергей Строкань