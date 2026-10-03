Bloomberg узнал о подготовке Ирана к новым масштабным атакам США
Власти Ирана готовятся к новым масштабным ударам вооруженных сил США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Власти Ирана ожидают, что новые атаки могут быть сильнее предыдущих. Однако иранские вооруженные силы способны дать ответ, уверены в Тегеране. Собеседник агентства заявил, что экономическая ситуация в стране очень тяжелая, однако Иран к ней приспосабливается.
По сведениям Bloomberg, инфляция в Иране приблизилась к 90%. Иранский риал за последние два месяца потерял примерно четверть своей стоимости по отношению к доллару. Агентство также утверждает, что в сентябре Иран впервые с начала конфликта не загрузил нефть на танкеры. Страна при этом продолжает поставки в Китай и перенаправила часть экспорта через сухопутные границы.
Опрошенные агентством эксперты разошлись в оценке того, насколько Иран контролирует Ормузский пролив. Однако собранная Bloomberg статистика показывает постепенное восстановление поставок нефти из стран Персидского залива. По данным JPMorgan, экспорт уже достиг 17,5 млн баррелей в сутки — 98% от довоенного уровня.
Ответ Ирана может строиться по двум направлениям. В феврале 2026 года иранские власти намеревались пересмотреть доктрину, ограничивавшую ответные меры, и предупреждали о планах нанести существенный ущерб американским войскам в случае нападения. 11 июня 2026 года штаб военного командования Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива для нефтяных танкеров и торговых судов в ответ на атаки США — это создает для ответа не только военное, но и транспортно-экономическое измерение.
Такой набор мер повышает цену дальнейших ударов для сторон, поскольку затрагивает американские силы и движение судов через важный маршрут. В сентябре 2026 года обмен ударами уже называли крупнейшим прямым столкновением США и Ирана с июля; он вызвал опасения дальнейшего обострения конфликта, начавшегося с американских ударов в феврале.