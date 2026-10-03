Bloomberg узнал о подготовке Ирана к новым масштабным атакам США

Власти Ирана готовятся к новым масштабным ударам вооруженных сил США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Власти Ирана ожидают, что новые атаки могут быть сильнее предыдущих. Однако иранские вооруженные силы способны дать ответ, уверены в Тегеране. Собеседник агентства заявил, что экономическая ситуация в стране очень тяжелая, однако Иран к ней приспосабливается.

По сведениям Bloomberg, инфляция в Иране приблизилась к 90%. Иранский риал за последние два месяца потерял примерно четверть своей стоимости по отношению к доллару. Агентство также утверждает, что в сентябре Иран впервые с начала конфликта не загрузил нефть на танкеры. Страна при этом продолжает поставки в Китай и перенаправила часть экспорта через сухопутные границы.

Опрошенные агентством эксперты разошлись в оценке того, насколько Иран контролирует Ормузский пролив. Однако собранная Bloomberg статистика показывает постепенное восстановление поставок нефти из стран Персидского залива. По данным JPMorgan, экспорт уже достиг 17,5 млн баррелей в сутки — 98% от довоенного уровня.