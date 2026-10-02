Главные новости за 2 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Краснодарского края в январе—июле 2026 года составила 85,5 тыс. руб., увеличившись за год на 10,6%. С учетом изменения цен реальная начисленная заработная плата выросла на 4,8%.

Промышленное производство в Краснодарском крае в январе—августе 2026 года сократилось на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Советский районный суд Краснодара приговорил бывшего заместителя главы администрации Краснодарского края и атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова к 14 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. за хищение имущества для СВО.

Оборот организаций Краснодарского края в январе—августе 2026 года составил 6,47 трлн руб., увеличившись на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметный рост среди основных видов экономической деятельности зафиксирован в профессиональной, научной и технической деятельности.

Первый этап строительства скоростного тоннельного трамвая в Краснодаре предварительно оценивается в 167 млрд руб. без учета НДС. Подземный участок трассы составит 15,7 км, еще 1,7 км наземной линии предусмотрено для подъезда к депо.

В Краснодарском крае за год общее количество стационарных и нестационарных торговых объектов сократилось почти на 2 тыс. — до 56 тыс. В основном это небольшие магазины у дома, магазины одежды и обуви, хозяйственные магазины.

Объем налоговых поступлений в бюджет Краснодарского края от организаций потребительской сферы региона достиг 60 млрд руб. На потребительскую сферу приходится 18% всех налоговых поступлений — это первое место среди отраслей экономики региона.

За первые три квартала 2026 года медианная стоимость букета в Краснодарском крае составила 2 976 руб. Это на 2% больше, чем годом ранее. Дороже всего цветы стоят в Сочи — 3 335 руб. (+3%).

В Краснодарском крае под урожай 2027 года планируется засеять озимыми культурами более 1,8 млн га, из них около 1,6 млн га придется на пшеницу. Завершить сев в регионе планируется до конца октября.

В Краснодаре вечером 2 и 3 октября изменится движение пяти трамвайных маршрутов. Корректировки связаны с капитальным ремонтом стрелочного перевода на пересечении улиц Железнодорожной и имени Гоголя.