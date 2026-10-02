Пять трамвайных маршрутов изменят движение в Краснодаре 2 и 3 октября

В Краснодаре вечером 2 и 3 октября изменится движение пяти трамвайных маршрутов. Корректировки связаны с капитальным ремонтом стрелочного перевода на пересечении улиц Железнодорожной и имени Гоголя. Изменения затронут маршруты №4, 5, 8, 11 и 15. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

На маршруте №4 «Комсомольский мкр. — ул. Индустриальная» 2 октября последний рейс из Комсомольского микрорайона отправится в 22:09, от улицы Индустриальной — в 22:19. 3 октября последние отправления запланированы на 20:37 и 21:39 соответственно. После этого трамваи из Комсомольского микрорайона будут следовать по улицам Ставропольской и Садовой до конечной остановки.

На маршруте №5 «ул. имени Е. Бершанской — ул. имени П. Метальникова» 2 октября изменения коснутся последнего вагона, следующего в депо. В 22:56 он отправится по улице Садовой в Восточное депо. 3 октября последние рейсы от улицы имени Е. Бершанской и улицы имени П. Метальникова запланированы на 21:27 и 21:12. После 21:20 вагоны от конечной остановки на улице имени П. Метальникова будут следовать по улице Садовой.

На маршруте №8 «Хладокомбинат — ул. П. Метальникова» 2 октября изменения также коснутся вагонов, следующих в депо. После 22:40 они будут направляться по улице Садовой в Восточное депо. 3 октября последние отправления от Хладокомбината и улицы имени П. Метальникова состоятся в 21:23 и 21:04. После 21:20 вагоны от улицы имени П. Метальникова будут следовать по улице Садовой до конечной остановки «Хладокомбинат».

На маршруте №11 «Ж/д вокзал Краснодар-I — Юбилейный мкр.» 2 октября последние рейсы отправятся от вокзала в 22:44, из Юбилейного микрорайона — в 22:05. 3 октября эти отправления запланированы на 21:59 и 21:23. Кроме того, 2 октября рейс в 22:25 из Юбилейного микрорайона проследует до остановки «Ул. Железнодорожная», после чего по улицам Дмитриевская Дамба и Горького вернется в Юбилейный микрорайон. 3 октября после 21:30 вагоны будут следовать из Юбилейного микрорайона до конечной остановки «Ул. Индустриальная».

Для маршрута №15 «Ж/д вокзал Краснодар-I — ул. П. Метальникова» изменения предусмотрены только вечером 3 октября. Последние рейсы отправятся от вокзала в 21:41, от улицы имени П. Метальникова — в 20:52. После 21:00 трамваи от улицы имени П. Метальникова будут следовать по улице Коммунаров до конечной остановки «Ул. Индустриальная».

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок. Дополнительную информацию о движении трамваев можно получить по телефону КТТУ: 8-861-262-51-15.

Мария Удовик