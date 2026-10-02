На Кубани за год закрылось почти две тысячи магазинов

В Краснодарском крае за год общее количество стационарных и нестационарных торговых объектов сократилось почти на 2 тыс. — до 56 тыс. В основном это небольшие магазины у дома, магазины одежды и обуви, хозяйственные магазины, рассказал в интервью «Ъ-Кубань» руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Среди главных вызовов для розничной торговли в 2026 году глава ведомства назвал рост издержек и налоговой нагрузки, изменение поведения покупателя.

«Одновременно более чем на 2,5 тыс. выросло количество пунктов выдачи заказов и на 300 объектов — региональных торговых сетей. Поэтому речь идет не о сокращении розницы, а о перераспределении рынка между форматами. Более устойчивыми становятся те объекты, которые могут предложить покупателю удобство, сервис, скорость или особый ассортимент»,— пояснил Роман Куринный.

По данным департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, в январе—июле 2026 года оборот потребительской сферы региона достиг 3,9 трлн руб. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По обороту потребительской сферы регион занимает первое место в Южном федеральном округе.

Подробнее о том, как развивается потребительская сфера Краснодарского края в 2026 году,— в материале «Рост сохраняется даже при объективном усложнении условий работы».

Маргарита Синкевич