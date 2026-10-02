На первый этап строительства тоннельного трамвая в Краснодаре потребуется 167 млрд рублей

Первый этап строительства скоростного тоннельного трамвая в Краснодаре предварительно оценивается в 167 млрд руб. без учета НДС, сообщили «Ведомостям Юг» в министерстве экономики Краснодарского края. Подземный участок трассы составит 15,7 км, еще 1,7 км наземной линии предусмотрено для подъезда к депо.

Проект предусматривает создание маршрута, который свяжет железнодорожные вокзалы Краснодар-1 и Краснодар-2 с новым районом «Новый Краснодар» и аэропортом «Пашковский». Общая протяженность линии составит 25,6 км. На первом этапе планируется построить 10 станций и три оборотных тупика, а также закупить 66 двухсекционных трамваев. На подготовку проектно-изыскательской документации потребуется около двух лет.

Для реализации проекта планируется привлечь бюджетное финансирование в объеме 75% стоимости. С учетом значительных капитальных затрат предпроектные и проектно-изыскательские работы перенесены на 2029 год. Трасса должна пройти от Краснодар-1 по улицам Красной, 40-летия Победы, Багряной и переулку Новознаменскому до аэропорта. Строительство участка от вокзала до депо на улице Багряной займет не менее шести лет.

Вячеслав Рыжков