Медианная стоимость букета на Кубани выросла до 2,9 тысячи рублей

За первые три квартала 2026 года медианная стоимость букета в Краснодарском крае составила 2 976 руб. Это на 2% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил менеджер по развитию бизнеса маркетплейса цветов Flowwow Александр Венников.

Самым доступным букет оказался в Краснодаре, его средняя стоимость составила 2 848 руб. (+2%). В Новороссийске он обойдется в 2 935 руб. (+1,6%), а дороже всего цветы стоят в Сочи — 3 335 руб. (+3%).

В структуре спроса среди жителей Краснодарского края лидируют монобукеты и авторские композиции. Букет из одного вида цветов в Краснодаре стоит в среднем 2 763 руб., в Новороссийске — 2 862 руб., в Сочи — 3 051 руб. Отмечается, что авторские композиции обходятся дороже: 3 027 руб. в Краснодаре, 3 331 руб. в Новороссийске и 3 734 руб. в Сочи. Интерес к ним растет преимущественно за счет вариативности состава, можно подобрать букет под любой бюджет.

Половина предложений на кубанском рынке приходится на средний ценовой сегмент. Небольшие композиции в регионе стоят около 2 500 руб., объемные букеты (от 27 до 51 цветка) — в среднем 7 401 руб.

По словам Александра Венникова, пики спроса приходятся на 8 Марта, 1 Сентября, 14 Февраля и День матери. Максимальный всплеск — в Международный женский день, когда число заказов вырастает более чем в 18 раз, а покупки и предзаказы оформляют уже с первых чисел марта.

«В праздничные дни стоимость цветов может увеличиваться на 5–10%: это связано с ростом закупочной цены у поставщиков в эти даты. Однако фактически праздничные колебания цен в 2026 году не превышали 1–2% и возвращались к базовым значениям сразу после окончания пикового периода»,— отметил господин Венников.

Алина Зорина