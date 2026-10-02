Экс-заместитель главы Кубани и атаман КВКО Власов осужден на 14 лет за хищение имущества для СВО

Советский районный суд Краснодара приговорил бывшего заместителя главы администрации Краснодарского края и атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова к 14 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. за хищение имущества для СВО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Власов признан виновным по ч. 2 ст. 201 и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его советник Александр Стародубцев получил 6 лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. — по ч. 4 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Оба лишены права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями: Власов — на 3 года, Стародубцев — на 2,5 года.

Суд установил, что в августе 2022 года Кубанское войсковое казачье общество получило субсидию 100 млн руб. на приобретение имущества для воинских формирований «Барс 1», «Барс 11», «Барс 16» и других, задействованных в СВО. С августа по декабрь 2022 года КВКО закупило форменную одежду, снаряжение, средства защиты и специальное оборудование на 57,75 млн руб. Однако в зону СВО в срок это имущество не направили. Часть закупленного на 2,31 млн руб. по указанию Власова похитил Стародубцев для продажи через сайт объявлений.

Чтобы скрыть хищение и создать видимость добросовестного исполнения обязанностей, Власов, превышая полномочия, поручал представителям отрядов и сотрудникам КВКО вносить недостоверные сведения в отчетную документацию. Кроме того, в начале 2023 года Стародубцев на складе нашел остатки вещевого имущества на 347,8 тыс. руб., ошибочно списанного по актам приема-передачи, и перевез его домой, где вещи хранились до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в законную силу не вступил.

В августе этого года «Ъ-Кубань» писал, что бывший главный бухгалтер КВКО заявила в суде, что занималась исключительно документацией и не контролировала фактическое движение товаров. В свою очередь, командиры подразделений БАРС и представители воинских частей сообщили, что имущество часто выдавалось без оформления документов, а акты подписывались позднее. Фактически полученное количество товаров, по их словам, нередко было значительно меньше указанного в документах.

По словам свидетелей, распределение гуманитарной помощи происходило бессистемно. Отмечается, что представители подразделений сообщали о нехватке обуви, бронежилетов и другого имущества, которое необходимо на линии боевого соприкосновения, тогда как часть запрашиваемых грузов направлялась в другие подразделения.

Алина Зорина