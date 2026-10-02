Реальные зарплаты на Кубани за год выросли на 4,8%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Краснодарского края в январе—июле 2026 года составила 85,5 тыс. руб., увеличившись за год на 10,6%. С учетом изменения цен реальная начисленная заработная плата выросла на 4,8%. Такие данные содержатся в материалах Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

В организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя зарплата составила 90,0 тыс. руб. Самый высокий уровень оплаты труда за семь месяцев зафиксирован в сфере информации и связи — 155,9 тыс. руб. в месяц. Это 182,4% от среднекраевого уровня. В финансовой и страховой деятельности средняя зарплата составила 137,3 тыс. руб., в профессиональной, научной и технической — 106,4 тыс., в транспортировке и хранении — 105,0 тыс., в строительстве — 100,5 тыс. руб.

Еще выше среднего по краю была зарплата в культуре, спорте и организации досуга — 90,6 тыс. руб., энергетике — 85,7 тыс., добыче полезных ископаемых — 83,6 тыс. и обрабатывающих производствах — 82,6 тыс. руб. В торговле показатель составил 81,1 тыс. руб., в операциях с недвижимостью — 80,5 тыс., в государственном управлении и обеспечении военной безопасности — 79 тыс., в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 78,2 тыс. руб.

В здравоохранении и социальных услугах среднемесячная зарплата достигла 73,9 тыс. руб., в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — 73,5 тыс., в гостиницах и общепите — 72,4 тыс. руб. В образовании она составила 70,1 тыс. руб., в предоставлении прочих видов услуг — 67,1 тыс., административной деятельности и сопутствующих услугах — 63,1 тыс. руб.

В течение года темпы роста номинальной зарплаты постепенно снижались. За январь показатель составлял 114,9% к соответствующему периоду 2025 года, за январь—февраль — 113,3%, январь—март — 113,2%, январь—апрель — 112,4%, январь—май — 111,4%, январь—июнь — 111,1%, а за январь—июль — 110,6%.

Аналогичная динамика наблюдалась и по реальной заработной плате. Ее темп роста снизился с 108,5% в январе до 107,1% за январь—февраль, 107,0% за январь—март, 106,4% за январь—апрель, 105,6% за январь—май и 105,3% за январь—июнь. За январь—июль показатель составил 104,8%, то есть реальная зарплата была на 4,8% выше уровня годом ранее.

По муниципальным образованиям данные приведены отдельно за июль 2026 года и без субъектов малого предпринимательства. Средняя зарплата по краю составила 91,345 тыс. руб. Выше этого уровня показатель был только в шести муниципальных образованиях. В Северском районе он достиг 112,842 тыс. руб., в Новороссийске — 112,365 тыс., в Краснодаре — 107,903 тыс., в Геленджике — 102,138 тыс. руб. Еще 38 муниципальных образований находились ниже среднекраевого уровня.

Валерий Климов