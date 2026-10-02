Оборот в сфере торговли и ремонта авто на Кубани за 8 месяцев достиг 2,8 трлн рублей

Оборот организаций Краснодарского края в январе—августе 2026 года составил 6,47 трлн руб., увеличившись на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметный рост среди основных видов экономической деятельности зафиксирован в профессиональной, научной и технической деятельности — ее оборот вырос на 37,3%, до 177,8 млрд руб. Такие данные содержатся в материалах Краснодарстата, которые изучил «Ъ-Кубань».

Крупнейшим сегментом экономики края по обороту остается торговля: на оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов пришлось 2,81 трлн руб., или около 43% общего оборота. За год показатель увеличился на 7,5%. Обрабатывающие производства сформировали 1,21 трлн руб., однако их оборот снизился на 1,2%.

В транспортировке и хранении оборот составил 720,7 млрд рублей, сократившись на 1,5%. Внутри отрасли оборот сухопутного и трубопроводного транспорта составил 411,8 млрд рублей (–0,9%), водного транспорта — 10,1 млрд (–11,2%), воздушного и космического — 4,55 млрд (–29,8%), складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности — 288 млрд (–1,4%). При этом почтовая и курьерская деятельность выросла на 6,4%, до 6,23 млрд руб.

В промышленности оборот производства кокса и нефтепродуктов составил 337,4 млрд руб., увеличившись на 9,8%. Производство прочей неметаллической минеральной продукции — 74,9 млрд руб. (–13,2%), металлургическое производство — 77,4 млрд (–19,8%), готовых металлических изделий — 48,3 млрд (–10,1%), машин и оборудования — 20 млрд (–19,4%). Одновременно оборот производства компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 66,6%, до 4,76 млрд руб., а прочих готовых изделий — на 68,6%, до 6,67 млрд руб.

В энергетике оборот увеличился на 10,7%, до 364,8 млрд руб. На производство, передачу и распределение электроэнергии пришлось 275,2 млрд руб. (+10,4%), на производство и распределение газообразного топлива — 68,9 млрд (+8,9%), на распределение пара и горячей воды — 20,7 млрд руб. (+21,8%).

Оборот строительства вырос на 5,6%, до 282,5 млрд руб., водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов — на 6,3%, до 45,2 млрд руб. В деятельности в области информации и связи оборот составил 121,3 млрд руб. (+11,4%), в операциях с недвижимостью — 98,3 млрд (+8,7%), в здравоохранении и социальных услугах — 122 млрд (+9,3%).

В гостиницах и общепите оборот снизился на 6,7%, до 123,3 млрд руб. При этом непосредственно деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков показала рост на 18,9%, до 72,1 млрд руб. В образовании оборот вырос на 16%, до 25,6 млрд руб., тогда как в государственном управлении и обеспечении военной безопасности показатель снизился на 13,8%, до 2,2 млрд руб.

Среди сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства оборот составил 243 млрд руб., практически не изменившись год к году (–0,1%). В добыче полезных ископаемых показатель снизился на 7,7%, до 22,8 млрд руб.; при этом оборот добычи прочих полезных ископаемых вырос на 15,6%, тогда как добыча нефти и газа сократилась на 13,6%.

Валерий Климов