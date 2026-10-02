Объем налоговых поступлений от потребсферы Кубани достиг 60 млрд рублей

Объем налоговых поступлений в бюджет Краснодарского края от организаций потребительской сферы региона достиг 60 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным главы ведомства, в 2025 году объем налоговых поступлений от потребсферы достиг рекордного уровня, превысив планку в 100 млрд руб. Это на 5% больше, чем аналогичный показатель 2024 года.

«На потребительскую сферу приходится 18% всех налоговых поступлений — это первое место среди отраслей экономики региона. То есть торговля, общественное питание и бытовые услуги — не периферийная часть экономики, а один из ее основных источников. И чем устойчивее работает этот сектор, тем устойчивее в целом экономическая база края»,— рассказал Роман Куринный.

Подробнее о том, как развивается потребительская сфера Краснодарского края в 2026 году, — в материале «Рост сохраняется даже при объективном усложнении условий работы».

Маргарита Синкевич