Под урожай 2027 года на Кубани планируют засеять озимыми более 1,8 млн гектаров

В Краснодарском крае под урожай 2027 года планируется засеять озимыми культурами более 1,8 млн га, из них около 1,6 млн га придется на пшеницу. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на совещании с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, посвященном началу осенней посевной кампании. Завершить сев в регионе планируется до конца октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для посевной аграрии используют семена отечественной селекции. По словам губернатора, край полностью обеспечен семенным материалом и удобрениями. В работах задействуют более 22 тыс. тракторов и 6 тыс. сеялок. Отдельное внимание уделяется обеспечению хозяйств топливом: его закупки продолжаются, поставки для аграриев осуществляются в приоритетном порядке.

Для поддержки сельхозпредприятий краевые власти сформировали пакет мер на 6,3 млрд руб. В него вошли субсидии на удобрения в размере 3 тыс. руб. на гектар — на эту программу направят 1,8 млрд руб., отсрочка арендной платы за землю на два года общим объемом 3 млрд руб., а также льготные займы до 5 млн руб. под 0,1% годовых. На последнюю меру предусмотрено 1,5 млрд руб. По словам господина Кондратьева, власти рассчитывают обеспечить своевременное проведение осенней посевной и намерены решать возникающие у сельхозпредприятий вопросы в индивидуальном порядке.

Вячеслав Рыжков