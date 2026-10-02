Промышленное производство на Кубани за восемь месяцев снизилось на 12,5%

Промышленное производство в Краснодарском крае в январе—августе 2026 года сократилось на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах составил 1,4026 трлн руб. Такие данные приводятся в материалах Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

Наибольшее снижение индекса промышленного производства за восемь месяцев пришлось на добычу полезных ископаемых — до 78,8% от уровня января—августа 2025 года, или минус 21,2%. В обрабатывающих производствах индекс составил 86,3%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — 96%, в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов — 97,4%. Для сравнения, индекс промышленного производства составил 100% по России и 89,8% по Южному федеральному округу.

В августе промышленный выпуск составил 86% к августу 2025 года, но вырос на 15,5% по сравнению с июлем. В добыче индекс достиг 74,9%, в обрабатывающих производствах — 84,5%, в энергетике — 99,8%, в водоснабжении и утилизации отходов — 98,9%.

В добывающем секторе за январь—август индекс добычи полезных ископаемых составил 78,8% против 83,8% годом ранее. Индекс добычи прочих полезных ископаемых вырос с 73,5% до 77,1%, однако предоставление услуг в области добычи снизилось с 120,8 до 66%.

Обрабатывающие производства за восемь месяцев показали индекс 86,3% против 99,8% годом ранее. В отдельных сегментах динамика была разнонаправленной: среди представленных в документе показателей росли, в частности, отдельные химические, мебельные и другие производства, тогда как по ряду отраслей снижение было двузначным.

Основной объем отгрузки пришелся на обрабатывающие производства — 85,1%, энергетика обеспечила 10,5%, водоснабжение и утилизация отходов — 2,9%, добыча полезных ископаемых — 1,5% от общей суммы 1,4026 трлн руб. В годовом выражении отгрузка обрабатывающих производств составила 99,5%, энергетики — 110,5%, водоснабжения и утилизации отходов — 109,3%, добычи — 87%.

В добывающей отрасли отгрузка услуг в области добычи полезных ископаемых снизилась на 10,2%, добычи нефти и природного газа — на 13%, прочих полезных ископаемых — на 14,6%. В обрабатывающей промышленности отгрузка продукции металлургии сократилась на 19,8%, пищевых продуктов — на 4,1%. При этом отгрузка кокса и нефтепродуктов выросла на 9,9%.

В энергетике наиболее заметный рост отгрузки зафиксирован по производству и распределению газообразного топлива — 30%. Производство, передача и распределение пара и горячей воды увеличились на 19%, электроэнергии — на 7,9%.

В сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами отгрузка по забору, очистке и распределению воды выросла на 15,5%, по сбору и обработке сточных вод — на 12,4%, по сбору, обработке и утилизации отходов и обработке вторичного сырья — на 4,1%.

Валерий Климов