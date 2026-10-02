Липецкий завод с нидерландскими корнями отправил 1 млрд рублей отряду «БАРС-9»

Российское подразделение нидерландского производителя лакокрасочных материалов Akzo Nobel NV — ООО «Акзо Нобель» (в том числе «Акзо Нобель Коутингс» в Липецке) — перечислило в благотворительный фонд добровольческого отряда «БАРС-9» 1 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отмечается, что средства фонда расходуются по заявкам отряда по мере возникновения потребностей. Среди приоритетных направлений — беспилотные платформы, боевые робототехнические комплексы, обмундирование, средства индивидуальной защиты, системы связи, радиолокационного обнаружения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщал «Ъ-Черноземье», российские заводы нидерландского производителя красок Akzo Nobel в июле этого года перешли во временное управление АО «Развитие строительных активов». Среди них — филиал и производственная площадка в Липецке.

«Предприятия продолжают работать в России, значит, несут ответственность и перед коллективом, и перед теми, кто сейчас на передовой. При этом закрыть потребности для военных нужно быстро и по делу»,— отметил генеральный директор АО «Развитие строительных активов» Тимур Амиров.

Также 1 млрд руб. отряду «БАРС-9» перечислило зарегистрированное в Твери АО «Диэлектрические кабельные системы» (ДКС, актив итальянской Adventus International S.r.l.). Фирма была передана во временное управление АО «Развитие строительных активов» в соответствии с указом президента РФ от 31 августа 2026 года.

Завод ООО «Акзо Нобель Коутингс» в Липецке с 2007 года выпускает защитные покрытия для рулонного проката Coil Coatings. В 2019 году на площадке в Липецке был открыт новый комплекс по производству антикоррозионных, огнезащитных и морских покрытий для нефтегазовой, горнодобывающей и энергетической отраслей, а также для кораблестроения и судоремонта.

В середине августа стало известно, что ООО «Акзо Нобель» возобновило прямые поставки в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Армению, прерванные в 2022–2025 годах. Компания намерена расширять присутствие в странах Средней Азии.

Денис Данилов