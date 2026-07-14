Липецкую площадку производителя красок Akzo Nobel передали российскому бизнесу

Российские заводы нидерландского производителя красок Akzo Nobel в РФ перешли во временное управление АО «Развитие строительных активов». Среди них — филиал и производственная площадка в Липецке. Компания со скрытыми бенефициарами получила доли в АО «Акзо Нобель Декор», ООО «Акзо Нобель Лакокраска» и ООО «Акзо Нобель Коутингс», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», до мая 2019 года было зарегистрировано в Липецке. Соответствующий указ накануне подписал президент Владимир Путин, сообщил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

История Akzo Nobel началась в 1792 году, в современном виде компания образована в 1994 году при слиянии Akzo со шведской Nobel Industries. Выпускает краски и покрытия под брендами Dulux, International, Sikkens и Interpon. В 2025 году выручка группы составила €10,15 млрд, операционная прибыль — €1,16 млрд.

Основная площадка Akzo Nobel в России запущена в 2007 году в подмосковном Орехово-Зуеве. По собственным данным, завод контролирует 35% российского рынка. Кроме того, группе принадлежат производитель декоративных красок в подмосковной же Балашихе и предприятие по выпуску покрытий для рулонного проката, морских и защитных покрытий под брендом International в Липецке.

В 2025 году совокупная выручка трех российских компаний Akzo Nobel сократилась на 18%, до 17 млрд руб., суммарная чистая прибыль составила 2,4 млрд руб. В отчете группы за 2025 год говорится, что в 2022 году, после введения санкций Евросоюза, большая часть деятельности в области высокоэффективных покрытий в РФ была приостановлена, оставшаяся часть бизнеса с тех пор изолирована.

Генеральный директор АО «Развитие строительных активов» Тимур Амиров сообщил «Ъ», что планирует восстановить и локализовать выпуск всей линейки продукции Akzo Nobel в России, а также возобновить контракты с госкомпаниями и военно-промышленным комплексом.

В 2021 году власти Липецкой области рассчитывали на создание в регионе кластера по производству электромобилей в случае развития проекта «Моторинвеста», который в итоге был запущен в Краснинском районе осенью 2022 года. Планировалось, что одним из местных поставщиков сырья станет ООО «Акзо Нобель Коутингс».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова