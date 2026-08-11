Липецкий завод «Акзо Нобель» возобновил экспорт лакокрасочной продукции в СНГ

Российское подразделение лакокрасочных материалов нидерландской Akzo Nobel NV — ООО «Акзо Нобель» (в том числе «Акзо Нобель Коутингс» в Липецке) — возобновило прямые поставки в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Армению, прерванные в 2022–2025 годах. Компания намерена расширять присутствие в странах Средней Азии. Снятие ограничений на экспорт и работу с попавшими под западные санкции российскими компаниями может увеличить годовую выручку на 20%. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Акзо Нобель» оценивает совокупный объем рынка лакокрасочных материалов Белоруссии, Казахстана и стран Средней Азии в 55 млрд руб., или 445 тыс. т. Ежегодный рост рынка — примерно 4%.

Возобновление экспорта произошло после передачи российских активов Akzo Nobel во временное управление. В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции ЗАО «Акзо Нобель Декор», а также доли в ООО «Акзо Нобель Коутингс» и ООО «Акзо Нобель Лакокраска», принадлежавшие нидерландской Akzo Nobel NV, перешли под управление АО «Развитие строительных активов» (РСА).

Для работы на новых рынках компания планирует создать собственную сеть складской логистики и сервис технической поддержки. Также фирма намерена открывать учебные центры для маляров и проектировщиков и колеровочные студии на базе партнерских торговых точек.

По собственным данным, Akzo Nobel N.V. — один из крупнейших мировых производителей лакокрасочных материалов, работающий более чем в 150 странах. Российское подразделение концерна работает с 1998-го, выпускает краски и покрытия под брендами Dulux, International, Sikkens и Interpon. В 2025 году выручка группы компаний составила €10,15 млрд, операционная прибыль — €1,16 млрд. Завод ООО «Акзо Нобель Коутингс» в Липецке с 2007 года выпускает защитные покрытия для металлической упаковки и рулонного проката, а с 2016 года — также промышленные и морские покрытия для нефтегазовой, энергетической и судостроительной отраслей.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что российское подразделение Akzo Nobel NV перечислило 1 млрд руб. в фонд «Все для победы!» на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Мария Свиридова