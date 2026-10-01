ВТБ Private Banking провел опрос среди состоятельных клиентов и выяснил их предпочтения в управлении капиталом. В качестве основной альтернативы банковским вкладам VIP-клиенты рассматривают облигации (43%), каждый четвертый выбирает недвижимость, 10% готовы направить средства в фонды денежного рынка, 9% — в акции. У каждого третьего клиента Private Banking классические вклады сегодня занимают более 70% от всего портфеля. 43% участников опроса рассказали, что планируют сохранить текущий объем вложенных средств на депозитах в ближайшие 12 месяцев, еще 16% хотят его увеличить, так как ставки все еще высокие. Лишь 13% клиентов рассматривают частичный вывод средств в инвестиционные продукты.

После введения санкций ЕС против оператора «Золотой короны» объем переводов между Россией и Казахстаном резко сократился. В августе платежи из России упали почти в 12 раз, а в обратном направлении — более чем в 14 раз, пишет РБК. Переводы из России в Грузию снизились до $5 млн — минимума более чем за 20 лет, а из Грузии в Россию впервые упали до нуля. Освободившуюся долю рынка в Казахстане занял Western Union. Полноценной замены «Золотой короне» пока нет, а восстановление ее доли рынка может занять год и более, пишет РБК.

Минфин предложил ввести налог на сверхдоходы для горно-металлургических компаний. Так, 30% — от дополнительного дохода, полученного благодаря росту мировых цен на сырье, а для золотодобытчиков — 20%. По данным Reuters, бюджет рассчитывает получать около 200 млрд руб. в год. Методика пока не раскрыта, но главный удар придется на дивиденды, пишет Forbes. Платить налог придется в 2027 году, и тогда выплаты, например, «Норникеля» сократятся вдвое — с 5,1 до 2,54 руб. на акцию.