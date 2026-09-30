Никто не захотел открыть кредитную линию Курской области на 4 млрд рублей

Министерству финансов и бюджетного контроля Курской области не удалось найти банк для открытия возобновляемой кредитной линии на 4 млрд руб. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта превышала 1,3 млрд руб. Эту сумму региональные власти были готовы направить на выплату процентов за пользование заемными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кредитную линию планировалось открыть на 730 дней. Привлеченные средства регион собирался использовать для финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств и других предусмотренных Бюджетным кодексом РФ целей. Условия закупки допускали досрочное расторжение договора и погашение кредита без дополнительных комиссий и платежей.

Новые торги пока не объявлены.

В декабре прошлого года стало известно, что министерство финансов и бюджетного контроля Курской области заключило с ПАО «Банк ПСБ» контракт на открытие невозобновляемой кредитной линии с лимитом 2,5 млрд руб.

Кабира Гасанова