Никто не захотел открыть кредитную линию Курской области на 4 млрд рублей
Министерству финансов и бюджетного контроля Курской области не удалось найти банк для открытия возобновляемой кредитной линии на 4 млрд руб. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта превышала 1,3 млрд руб. Эту сумму региональные власти были готовы направить на выплату процентов за пользование заемными средствами.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Кредитную линию планировалось открыть на 730 дней. Привлеченные средства регион собирался использовать для финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств и других предусмотренных Бюджетным кодексом РФ целей. Условия закупки допускали досрочное расторжение договора и погашение кредита без дополнительных комиссий и платежей.
Новые торги пока не объявлены.
В декабре прошлого года стало известно, что министерство финансов и бюджетного контроля Курской области заключило с ПАО «Банк ПСБ» контракт на открытие невозобновляемой кредитной линии с лимитом 2,5 млрд руб.