Банк ПСБ откроет Курской области кредитную линию на 2,5 млрд рублей

Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области заключило с ПАО «Банк ПСБ» контракт на открытие невозобновляемой кредитной линии с лимитом 2,5 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

ПСБ был единственным участником аукциона и не стал снижать начальную цену контракта в размере 137 млн руб. Согласно документации, срок действия кредитной линии составит 100 дней. Процентная ставка — плавающая.

Отмечается, что заемные средства Курская область направит на покрытие дефицита облбюджета и погашение долговых обязательств.

В начале декабря стало известно, что ВТБ откроет Курской области кредитную линию с лимитом 3 млрд руб.

Кабира Гасанова