Курская область возьмет кредит 4 млрд рублей

Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области ищет финансовую организацию для открытия возобновляемой кредитной линии на 4 млрд руб. с плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения договора. Начальная цена контракта составляет свыше 1,3 млрд руб. Речь идет о сумме процентов за пользование предоставленными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кредитная линия будет открыта «в целях финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств Курской области, а также в иных целях, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ». Срок ее действия — 730 дней со дня подписания госконтракта. Соглашение, среди прочего, предусматривает отсутствие комиссий и иных платежей за досрочное погашение кредита, за открытие, ведение и закрытие ссудного счета и за неиспользованный лимит кредитных ресурсов.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 29 сентября. Итоги аукциона подведут 1 октября.

В конце июля «Ъ-Черноземье» рассказывал об открытии Сбербанком кредитной линии с лимитом задолженности 4,9 млрд руб. Стоимость контракта составила почти 1,6 млрд руб.

Денис Данилов