«Предъявлять претензии не за что»

Сборная России по футболу одержала уверенную победу над командой Ирана со счетом 2:0. На товарищеский матч в Казани собралось почти 35 тыс. болельщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Понять, на что способен сильнейший состав футбольной сборной России, болельщики не могли давно. Слишком долго тренерский штаб экспериментировал. И вот наконец в матче с Ираном это можно было увидеть. На поле вышли лучшие из лучших на данный момент. И уровень соперника был достаточно высок. Это защитники сборной России сразу почувствовали.

Несколько раз Иран проводил очень острые контратаки. Но довести их до взятия ворот у гостей не получилось, а вот сборная России в первом тайме забила дважды. Отличился капитан команды — игрок клуба «Монако» Александр Головин. Особенно хорош был его второй гол, со штрафного.

Восхищаться в первом тайме можно было не только забитыми мячами Головина. Сборная России смотрелась здорово, и тренер Леонид Слуцкий, который выступал экспертом во время репортажа, отзывался о нашей команде весьма лестно, что бывает нечасто:

«На меня сборная произвела очень яркое впечатление.

Хорошие комбинационные действия, высокий уровень физической готовности и интенсивности игры.



Самое важное, что никто из игроков не выпадает».

Во втором тайме Иран перестроился, и вскрыть оборону гостей еще раз не получилось. Даже после того как на поле вместо техничного Константина Тюкавина появился большой нападающий Александр Соболев. В итоге уверенная победа сборной России со счетом 2:0, и предъявлять претензии ни игрокам, ни тренерскому штабу не за что. В этот раз даже с мотивацией все было прекрасно, уверен футбольный эксперт Дмитрий Сычев:

«Вначале было предстартовое волнение. Видно, что другой уровень сопротивления, команда чемпионата мира, нужно было привыкнуть. Выкладывались на полную, бежали вперед, взаимодействовали».

Главный тренер команды Валерий Карпин после финального свистка был весьма сдержан. Он заверил представителей прессы, что Египет и Нигерия играют в футбол лучше, чем Иран. А также открыто заявил, что даже этот состав в том случае, если матч будет официальным, может на таком уровне уже не сыграть:

«Когда ответственности нет, все получается. Когда есть ответственность за результат, ноги трясутся. Возможно, у кого-то затрясутся. Поэтому не знаю, пока мы там не окажемся и не будет борьбы за выход, за очки или еще за что-то, не поймем, к сожалению, как команда сможет выступать на этом уровне».

Также Карпин обещал в следующих матчах серьезную ротацию состава. По крайней мере в игре с Намибией, которая состоится 3 октября в Екатеринбурге. В победе над этим соперником мало кто сомневается. Все-таки Намибия находится во второй сотне рейтинга. А вот матч с Нигерией, который запланирован на 6 октября, точно лучше не пропускать. Это противостояние пройдет в Нижнем Новгороде.

Владимир Осипов