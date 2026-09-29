29 сентября сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Ирана. Встреча пройдет в Казани. На игру уже продано 26 тыс. из 39 тыс. билетов. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Обычно перед товарищескими матчами сборной обсуждают стартовый состав, кого из игроков не пригласили и почему. Но в этот раз околофутбольных историй значительно больше. Во-первых, встречи сборной теперь будет показывать «Первый канал». И после того как об этом стало известно, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев неожиданно порадовался такому развитию событий и даже в соцсетях назвал своих коллег «бездарями». По мнению известного тележурналиста, Денис Казанский и Леонид Слуцкий, которые на «Первом» будут комментировать игры сборной, справятся великолепно.

Не менее резонансной стала перепалка нападающего «Зенита» Александра Соболева и полузащитника «Монако» Александра Головина на тренировке, после того как представитель Санкт-Петербурга попал в легионера мячом. Болельщики Соболева пытались осуждать, но сами игроки над произошедшим смеялись, хотя без критики и внутри сборной не обходится. Обсуждая медийных футболистов команды, Игорь Дивеев высказался, в частности, о возможностях Данилы Кругового:

«Он просто куда-то выкладывает, что он лучший футболист планеты, забивает через все поле. То есть публикует только хорошее. А что он мяч не может принять на бровке, это же не выкладывается».

Но в целом настроение в команде перед матчем с Ираном позитивное. На базу сборной в Новогорск приезжали известные блогеры, и даже состоялся матч звезд футбола и медиакоманды. Так, на поле вышли тренеры Валерий Карпин, Виталий Кафанов и Виктор Онопко. Не обошлось и без стрима в соцсетях, в котором приняли участие Кирилл Глебов и Мингиян Бевеев. По ходу общения Глебов обещал праздновать гол в стиле Человека-паука.

Перед игрой с Ираном в Казани планируется и множество развлечений для болельщиков. Конечно же, автограф-сессии с участим известных футболистов, а непосредственно перед стартовым свистком выступит группа «Корни» и дуэт RASA. А в конце встречи министр спорта Татарстана Владимир Леонов обещает болельщикам какой-то сюрприз. Так что с атмосферой все вроде в полном порядке, но официальных игр это футболистам все равно не заменит, уверен голкипер российской сборной Матвей Сафонов:

«Что бы ни говорили, как бы ни готовились, сколько бы ни делали шоу, все равно это не то, не то напряжение. Как ты себя ни настраивай, все равно понимаешь и чувствуешь, что это товарищеский матч, в котором можно творить, играть, обыгрывать кого угодно. Но когда придет время официальных игр, там будет важен характер, психология и так далее, очень много других факторов».

Но в этом году ситуация уже точно не изменится. Ходят разговоры о возращении российской клубов в еврокубки в следующем сезоне, но сборной это, скорее всего, не коснется. Так что товарищеские матчи и разного рода шоу вокруг главной команды страны с большой долей вероятности наша реальность еще на пару лет.

Владимир Осипов