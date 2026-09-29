Урок из французского

Сборная России открыла серию товарищеских матчей встречей в Казани с участниками североамериканского чемпионата мира иранцами, состоявшейся во вторник, 29 сентября. С командой, входящей в число азиатских грандов, она справилась довольно убедительно, обыграв ее со счетом 2:0 благодаря двум голам в первом тайме одного из ведущих игроков французского «Монако» Александра Головина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Героем матча сборной России с иранцами стал забивший оба ее гола Александр Головин (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Героем матча сборной России с иранцами стал забивший оба ее гола Александр Головин (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Человек, сильно переживающий за сборную России, мнительный, мог ближе к середине первого тайма подумать о том, что принято называть тревожными звонками. Нет, некоторое время она была неплоха, включала свой коронный прессинг. Однажды Максиму Глушенкову благодаря ему досталась возможность пробить с очень неплохой позиции, но мяч лег под неудобную правую ногу. Но не слишком ли увлеклась в матче с крепким соперником, который летом играл на чемпионате мира? Не забыла ли о том, что у этого соперника впереди классные форварды? А эти форварды — Сердар Азмун, для которого Казань — место почти родное, потому что когда-то выступал здесь за «Рубин» и дорос в нем до уровня по любым меркам достойного, и Мехди Тареми поочередно оказывались за спинами российских защитников. С мячом оказывались. Хорошо, что, исправляя провалы, Игорь Дивеев и Илья Вахания успевали беглецов достать, судья Ильгиз Танташев нарушений в их действиях не находил, а VAR, чтобы потщательнее покопаться в эпизодах, на товарищеских встречах, как правило, не предусмотрена. Однако чем не тренд, не звоночки?

Между тем ничего неприятного из них для сборной России не выросло. Вырос, наоборот, ее гол — легионерский и довольно стильный.

Алексей Батраков, по которому с нынешнего лета сходят с ума болельщики «Галатасарая», вошел в штрафную по центру и, кажется, заставил всех иранцев, кто был рядом, подумать, что будет стрелять по воротам. Расклад-то неплохой. А Батраков тонко покатил мяч налево — в ту зону, которая отведена для Александра Головина, одного из любимчиков фанов «Монако». Головин, расправляясь с вратарем Хосейном Хосейни, тоже поставил на аккуратность — и не прогадал.

А после этого моментов слабости в игре российской команды уже почти не было. В середине поля — вообще все шикарно. Мяч, футболисты постоянно в движении. Не броуновском, а все-таки вполне толковом. И плотная иранская сборная иногда, пытаясь поспеть за этими перемещениями, хватает вместо добычи воздух. Приходится фолить.

Очередной фол случился в паре десятков метров от ворот, чуть левее центра. Александр Головин несколько раз в карьере демонстрировал, что исполнять стандарты с этой точки умеет. Казанский вошел в число лучших. Головин закрутил мяч так, что Хосейни, судя по всему, не понял, куда ему метнуться. В итоге голкипер застыл на месте. Мяч же, выписав над стенкой лихую дугу, ввинтился в верхний угол. Похожие голы забивает Лионель Месси. Но — левой и с правого фланга. Хотя и предположить, что на второй тайм Хосейни не выйдет, тоже было несложно. От вратарей в таких ситуациях ждут чего-то более энергичного.

Сменщик Хосейни — Паям Ниазманд — спас иранцев в начале второго тайма, когда наконец на передний план вышел отправленный тренером Валерием Карпиным в центр нападения российской сборной Константин Тюкавин. Палил он, развернувшись, мощно, но голкипер добрался до мяча где-то в районе девятки.

После этого, впрочем, что-то в российском футболе сломалось. Интересного в нем стало гораздо меньшое, хаоса и поспешных решений — гораздо больше. Но даже в этом состоянии сборная России не смотрелась неубедительно на фоне азиатского гранда, который отчаянно пыжился создать что-то у хозяйских ворот и никак не мог придумать ничего стоящего. Матвей Сафонов в основном стоял в воротах без дела. Российская команда довела игру до победы без проблем. В концовке даже едва не забила третий гол: верный пенальти отменил крохотный офсайд у Данила Пруцева.

В рамках этого международного окна сборная России проведет еще два домашних товарищеских матча. 3 октября в Екатеринбурге она встретится с намибийцами, 6 октября в Нижнем Новгороде — с нигерийцами.

Алексей Доспехов